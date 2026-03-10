Αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τη βρετανική βάση Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ, για επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Η βάση χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν άδειας της βρετανικής κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, η οποία έχει επιτρέψει τη χρήση βρετανικών εγκαταστάσεων για αποστολές που, σύμφωνα με το Λονδίνο, έχουν αμυντικό χαρακτήρα απέναντι στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή.

Στη συγκεκριμένη βάση έχουν αναπτυχθεί βομβαρδιστικά τύπου B-1 και B-52, τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν μεγάλο φορτίο βομβών και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα αεροσκάφη έχουν ήδη πραγματοποιήσει αποστολές προς τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το βρετανικό αντιτορπιλικό αεράμυνας HMS Dragon απέπλευσε από το Πόρτσμουθ με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα ενισχύσει την προστασία της Κύπρου και ιδιαίτερα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι.

Το πλοίο τύπου Type-45 διαθέτει το σύστημα αεράμυνας Sea Viper, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση drones και πυραύλων. Η αποστολή του εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμυνας στην περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι το πλήρωμα και οι τεχνικές ομάδες εργάστηκαν «24 ώρες το 24ωρο» προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες η προετοιμασία του πλοίου, ώστε να αποπλεύσει άμεσα και να ενισχύσει την προστασία των βρετανικών εγκαταστάσεων και των συμμάχων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales προορίζεται να αναπτυχθεί στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό, στο πλαίσιο των ευρύτερων επιχειρησιακών σχεδίων του βρετανικού ναυτικού.

