Chevron και Shell βρίσκονται κοντά σε σημαντικές συμφωνίες παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Chevron και η Shell βρίσκονται κοντά στην υπογραφή σημαντικών συμφωνιών παραγωγής πετρελαίου στη χώρα. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, η οποία έχει υποστεί χρόνια κακοδιαχείρισης και υποεπενδύσεων.

Ένας νέος νόμος που ενέκρινε η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας επιτρέπει πλέον σε ξένες εταιρείες να λειτουργούν με μεγαλύτερη αυτονομία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται, να εξάγουν και να πωλούν πετρέλαιο ακόμη και ως μειοψηφικοί εταίροι της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Η Chevron διαπραγματεύεται την επέκταση του μεγάλου έργου Petropiar στη ζώνη Orinoco, αποκτώντας δικαιώματα στο κοίτασμα Ayacucho 8. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή βαρέος πετρελαίου της εταιρείας και να την καταστήσει τον μεγαλύτερο ιδιωτικό παραγωγό στην περιοχή.

Παράλληλα, η Shell υπέγραψε προκαταρκτικές συμφωνίες για την ανάπτυξη των πεδίων Carito και Pirital στην περιοχή Monagas North, όπου υπάρχουν αποθέματα ελαφρύτερου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα κοιτάσματα αυτά θεωρούνται σημαντικά, επειδή το ελαφρύτερο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη με το βαρύ πετρέλαιο της Βενεζουέλας ώστε να διευκολύνονται οι εξαγωγές.

Την ίδια στιγμή, και άλλες εταιρείες, όπως η ισπανική Repsol, εξετάζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη χώρα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει επίσης ξεκινήσει επανεξέταση όλων των ενεργειακών συμβολαίων για να διασφαλίσει ότι τα έργα προχωρούν κανονικά και ότι οι επενδύσεις υλοποιούνται όπως έχει συμφωνηθεί.

Πηγή: skai.gr

