Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νετανιάχου: Έρχεται η στιγμή για τους Ιρανούς να ανατρέψουν το καθεστώς - «Να είστε έτοιμοι»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τον λαό του Ιράν να είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αδράξει την «ευκαιρία ζωής» που θα παρουσιαστεί τις προσεχείς ημέρες

Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα τον λαό του Ιράν να είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αδράξει την «ευκαιρία ζωής» που θα παρουσιαστεί τις προσεχείς ημέρες ώστε να ανατρέψουν το καθεστώς στην Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδει το The Times of Israel, σε μήνυμα που απηύθυνε προς τους Ιρανούς, μέσω του αγγλόφωνου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει πως «αυτή είναι μια ευκαιρία ζωής για εσάς να ανατρέψετε το καθεστώς των αγιατολάδων και να κερδίσετε την ελευθερία σας».

«Μαζί με τις ΗΠΑ, πλήττουμε τους τυράννους στην Τεχεράνη σκληρότερα από ποτέ. Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αυξανόμενη ένταση τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες. Οι αγιατολάδες και οι συνεργοί τους τρέπονται σε φυγή – αλλά αυτοί οι δειλοί δεν έχουν πού να κρυφτούν», αναφέρει.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει πως «τις προσεχείς ημέρες, θα δημιουργήσουμε τις (κατάλληλες) συνθήκες για εσάς προκειμένου να πάρετε τη μοίρα στα χέρια σας. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα».

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γοργά, θα σας δώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε την ευκαιρία», τονίζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ιράν Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark