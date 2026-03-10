Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα τον λαό του Ιράν να είναι σε εγρήγορση, προκειμένου να αδράξει την «ευκαιρία ζωής» που θα παρουσιαστεί τις προσεχείς ημέρες ώστε να ανατρέψουν το καθεστώς στην Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδει το The Times of Israel, σε μήνυμα που απηύθυνε προς τους Ιρανούς, μέσω του αγγλόφωνου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει πως «αυτή είναι μια ευκαιρία ζωής για εσάς να ανατρέψετε το καθεστώς των αγιατολάδων και να κερδίσετε την ελευθερία σας».

People of Iran,



We are waging a historic war for liberty.



This is a once in a lifetime opportunity for you to remove the Ayatollah regime and gain your freedom.



Together with the United States, we are hitting the Tyrants of Teheran harder than ever. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 10, 2026

«Μαζί με τις ΗΠΑ, πλήττουμε τους τυράννους στην Τεχεράνη σκληρότερα από ποτέ. Θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αυξανόμενη ένταση τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες. Οι αγιατολάδες και οι συνεργοί τους τρέπονται σε φυγή – αλλά αυτοί οι δειλοί δεν έχουν πού να κρυφτούν», αναφέρει.

We will continue to hit with growing force the tyrants who terrorized you for decades.



The Ayatollahs and their henchmen are on the run – but those cowards have nowhere to hide.



In the coming days we will create the conditions for you to grasp your destiny. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 10, 2026

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει πως «τις προσεχείς ημέρες, θα δημιουργήσουμε τις (κατάλληλες) συνθήκες για εσάς προκειμένου να πάρετε τη μοίρα στα χέρια σας. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα».

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γοργά, θα σας δώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε την ευκαιρία», τονίζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Your dreams will become a reality.



When the time is right, and that time is fast approaching, we will pass the torch to you.



Be ready to seize the moment! — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 10, 2026

