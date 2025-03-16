Ο Φρανσουά Μπαϊρού εκτίμησε σήμερα ότι «η διαπραγμάτευση δεν έχει αποτύχει εντελώς ακόμη» όσον αφορά την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δασμούς 200% στα ευρωπαϊκά αλκοολούχα ποτέ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφαση των Βρυξελλών να επιβάλει με τη σειρά της δασμούς στο αμερικάνικο μπέρμπον ήταν «γκάφα».

Η ΕΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη δασμούς σε πολλά αμερικανικά προϊόντα, όπως στο μπέρμπον, τις μοτοσικλέτες και τα σκάφη, σε αντίποινα για τους δασμούς 25% στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο. Αμέσως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να αυξήσει στο 200% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αλκοολούχα ποτά εάν οι Βρυξέλλες δεν εγκαταλείψουν την ιδέα να φορολογήσουν το μπέρμπον κατά 50%. «Έγιναν γκάφες; Πιθανότατα ναι, επειδή αντιμετωπίσαμε το μπέρμπον του Κεντάκι σαν να ήταν εμπορική απειλή, επειδή ανασύραμε έναν πολύ παλιό κατάλογο, χωρίς να τον ξαναδιαβάσουμε, όπως θα έπρεπε. Αυτό έγινε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής», είπε ο Γάλλος πρωθυπουργός μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Έχουμε 15 ημέρες μπροστά μας για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση» με τις ΗΠΑ «και εργαζόμαστε εδώ και εβδομάδες για να βρούμε μια λύση με την Κίνα, που επέβαλε δασμούς» τον περασμένο Οκτώβριο στο ευρωπαϊκό μπράντι. Το γαλλικό κονιάκ συνιστά το 95% των εξαγωγών μπράντι στην Κίνα, εξήγησε.

Ο Μπαϊρού είπε ότι θέλει να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν καθώς πιστεύει ότι «η διαπραγμάτευση δεν έχει αποτύχει πλήρως ακόμη». Υπενθύμισε ότι, παρά τις αναρτήσεις του Τραμπ σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, «δεν υπάρχει ακόμη απόφαση».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι «αυτό που κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι μια πλήρης αποσταθεροποίηση, ακόμη και για τον λαό του» επειδή οι δασμοί που επιβάλλονται στα προϊόντα άλλων χωρών «εισάγουν πληθωρισμό» στις ΗΠΑ και «οι τιμές αυξάνονται».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

