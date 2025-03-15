Αμερικανικές επιδρομές κατά στόχων των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών κατά των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και προειδοποίησε ότι, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων και των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, «η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο». Ταυτόχρονα ζήτησε από το Ιράν «να διακόψει αμέσως» την υποστήριξη προς «τους τρομοκράτες Χούθι».

Η εν εξελίξει πολεμική επιχείρηση κατά των Χούθι της Υεμένης μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή ίσως και εβδομάδες, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

Intensive airstrikes ordered by President Trump against the Houthis in Yemen. Long overdue. Biden’s weak response to Iran-backed Houthi piracy and terrorism just encouraged them. pic.twitter.com/6xUTzktJUw — Rɪᴄʜᴀʀᴅ Kᴇᴍᴘ ⋁ (@COLRICHARDKEMP) March 15, 2025

Αμερικανικά πλήγματα στη Σαναά - 9 Νεκροί

Στην Υεμένη, το υπουργείο Υγείας των Χούθι ανακοίνωσε στο Χ ότι τουλάχιστον εννέα πολίτες σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίσθηκαν από τις αμερικανικές επιδρομές στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης. «Αμερικανοβρετανική επίθεση στόχευσε κατοικημένη περιοχή στη βόρεια Σαναά», η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Massirah. Το Λονδίνο δεν έχει ανακοινώσει ότι συμμετείχε στις επιθέσεις στη Σαναά. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων των Χούθι, Saba, το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι γνωστοποιεί σε «προσωρινό απολογισμό» ότι «εννέα πολίτες σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίσθηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, κατά την αμερικανοβρετανική επίθεση» κατά της Σαναά.

Οι αμερικανικές επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγες ημέρες αφού οι Χούθι ανακοίνωσαν σχέδια για την επανάληψη των επιθέσεων κατά ισραηλινών πλοίων που πλέουν στην Ερυθρά, την Αραβική Θάλασσα, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τον Κόλπο του Αντεν, τερματίζοντας την ανάπαυλα που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο μαζί με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Χούθι εξαπέλυσαν περισσότερες των 100 επιθέσεις κατά πλοίων από τον Νοέμβριο του 2023 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, διαταράσσοντας την διεθνή ναυσιπλοΐα και αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέγουν μακρύτερες και περισσότερο κοστοβόρες θαλάσσιες οδούς. «Η επίθεση των Χούθι κατά των αμερικανικών πλοίων δεν θα γίνει ανεκτή. Θα κάνουμε χρήση συντριπτικής θανατηφόρας ισχύος μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας», προειδοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Τραμπ.

🚨BREAKING: TRUMP ORDERS STRIKES ON HOUTHI TARGETS IN YEMEN—RADARS, MISSILES, DRONES HIT



U.S. forces have launched airstrikes on pro-Iran Houthi sites in Sanaa, Yemen, targeting radar systems, missile launchers, and drone facilities.



Israeli media confirms Israel was not… https://t.co/vSzvZXBXJ0 pic.twitter.com/GSlW5iaTit — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 15, 2025

Αναλυτικά η ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ:

«Σήμερα, διέταξα τον στρατό των ΗΠΑ να εξαπολύσει αποφασιστική και ισχυρή στρατιωτική δράση κατά των τρομοκρατών Χούθι στην Υεμένη. Έχουν εξαπολύσει μια αδυσώπητη εκστρατεία πειρατείας, βίας και τρομοκρατίας εναντίον αμερικανικών και άλλων πλοίων, αεροσκαφών και drones

Η απάντηση του Τζο Μπάιντεν ήταν αξιολύπητα αδύναμη, οπότε οι ασυγκράτητοι Χούθι συνέχισαν να πραγματοποιούν τις δράσεις τους. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία διέσχισε με ασφάλεια τη Διώρυγα του Σουέζ, την Ερυθρά Θάλασσα ή τον Κόλπο του Άντεν. Το τελευταίο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, πριν από τέσσερις μήνες, δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι πάνω από δώδεκα φορές. Χρηματοδοτούμενοι από το Ιράν, οι τραμπούκοι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών και στόχευσαν τα στρατεύματά μας και τους συμμάχους μας. Αυτές οι ανελέητες επιθέσεις έχουν κοστίσει στις ΗΠΑ και στην Παγκόσμια Οικονομία πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ, ταυτόχρονα, θέτουν σε κίνδυνο αθώες ζωές.

Η επίθεση των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα είναι ανεκτή. Θα χρησιμοποιήσουμε συντριπτική θανατηφόρα δύναμη μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας. Οι Χούθι έχουν πλήξει τη ναυτιλία σε μια από τις πιο σημαντικές πλωτές οδούς του κόσμου, ακινητοποιώντας τεράστιες περιοχές του παγκόσμιου εμπορίου και επιτίθενται στη βασική αρχή της Ελευθερίας της Ναυσιπλοΐας από την οποία εξαρτάται το Διεθνές Εμπόριο.

Οι γενναίοι πολεμιστές μας πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή εναέριες επιθέσεις στις βάσεις, τους ηγέτες και τις πυραυλικές άμυνες των τρομοκρατών για να προστατεύσουν την αμερικανική ναυτιλία, τον αεροπορικό και ναυτικό εξοπλισμό και να αποκαταστήσουν την ελευθερία πλοήγησης. Καμία τρομοκρατική δύναμη δεν θα εμποδίσει τα αμερικανικά εμπορικά και ναυτικά πλοία να πλέουν ελεύθερα στις πλωτές οδούς του κόσμου.

Προς όλους τους τρομοκράτες Χούθι, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ, ΘΑ ΒΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ!

Προς Ιράν: Η υποστήριξη στους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει ΑΜΕΣΑ! ΜΗΝ απειλείτε τον Αμερικανικό Λαό, τον Πρόεδρό του, ο οποίος έχει λάβει μία από τις ισχυρότερες εντολές στην Προεδρική Ιστορία, ή τις παγκόσμιες ναυτιλιακές λωρίδες. Αν το κάνετε, ΠΡΟΣΟΧΗ, γιατί η Αμερική θα σας καταστήσει υπόλογους και, δεν θα είμαστε καλοί με αυτό!»

