Ότι το χάσμα απόψεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αμβλυνθεί ανέφερε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Προσέθεσε ότι αναμένει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο Πούτιν ενστερνίζεται τις απόψεις του Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γουίτκοφ, μιλώντας μετά τις θετικές συνομιλίες με τον Πούτιν στη Μόσχα, είπε στο CNN ότι ελπίζει για πραγματική πρόοδο για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, και «συζήτησαν τα επόμενα βήματα» στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δύο υπουργοί «συζήτησαν τα επόμενα βήματα μετά τις πρόσφατες συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία και συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας», δήλωσε η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Συμπλήρωσε πως ο Ρούμπιο ενημέρωσε τον Λαβρόφ σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των Χούθι στην Υεμένη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανακοίνωσε πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας υπό την αιγίδα της Σαουδικής Αραβίας.

Παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Κίεβο αποδέχθηκε πρόταση της Ουάσινγκτον για 30ήμερη άνευ όρων κατάπαυση πυρός, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις της στην ανατολική Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε επιφυλάξεις και έθεσε όρους, απαριθμώντας ζητήματα που κατά τον ίδιο χρειάζονται διευκρίνιση, φροντίζοντας να μην απορρίψει εντελώς την πρωτοβουλία Τραμπ.

Χθες Σάββατο, κατά την τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με περίπου 25 ηγέτες κρατών και οργανισμών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, η αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» αποφάσισε να ασκήσει «συλλογική πίεση» στη Ρωσία προκειμένου να την υποχρεώσει να αποδεχθεί την εκεχειρία.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ρωσίας», η οποία «αργά ή γρήγορα θα πρέπει να εμπλακεί σε σοβαρές συνομιλίες», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ που θεωρεί ότι ο Πούτιν «προσπαθεί να κωλυσιεργήσει» για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.