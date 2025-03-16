Για να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, είναι απαραίτητο να τερματιστούν οι κυρώσεις CAATSA, να οριστικοποιηθεί η διαδικασία προμήθειας F-16 και να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για προμήθεια F-35, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά από την Άγκυρα παλιότερα των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 έφερε τις αμερικανικές κυρώσεις και την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 το 2019.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, τις λεπτομέρειες της οποίας γνωστοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνιών.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις απαιτούν αυξανόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ για όλα τα θέματα, ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις αποφασιστικές πρωτοβουλίες του Προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ότι αγωνίζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη από την αρχή του πολέμου και θα συνεχίσει να το κάνει.

Επίσης, ο Ερντογάν τόνισε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι είναι σημαντικό οι δύο χώρες να συμβάλλουν μαζί στην αποκατάσταση της σταθερότητας στη Συρία, στη λειτουργία της νέας διοίκησης και στην άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης και ότι αυτό θα επιτρέψει στους Σύρους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε ότι αναμένονται βήματα από τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με γνώμονα τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, οι ΗΠΑ έχουν συμμαχήσει με μια συριακή κουρδική πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική ομάδα. Η Τουρκία έχει επικρίνει έντονα αυτή τη στάση των ΗΠΑ ως προδοσία ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.