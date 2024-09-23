Ένας άνδρας που απήχθη όταν ήταν 6 ετών ενώ έπαιζε σε ένα πάρκο της Καλιφόρνια το 1951, βρέθηκε 7 δεκαετίες αργότερα χάρη στη βοήθεια ενός διαδικτυακού τεστ καταγωγής, παλιών φωτογραφιών και αποκόμματα εφημερίδων.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το Bay Area News Group ανέφερε την Παρασκευή ότι η ανιψιά του Luis Armando Albino στο Όκλαντ -με τη βοήθεια της αστυνομίας, του FBI και του τμήματος δικαιοσύνης- εντόπισε τον θείο της να ζει στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Ο Albino, πατέρας και παππούς, είναι συνταξιούχος πυροσβέστης και βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που υπηρέτησε στο Βιετνάμ, σύμφωνα με την ανιψιά του, την 63χρονη Alida Alequin.

Η γυναίκα βρήκε τον Albino και τον επανένωσε με την οικογένειά του στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο. Ο Albino πρόλαβε και είδε ζωντανό τον αδερφό του για τελευταία φορά πριν ο τελευταίος πεθάνει.

#LuisArmandoAlbino is alive.



70 years ago, at only 6YO old, Luis was lured with the promise of candy by a woman who abducted him.



A couple ended up raising him as their own.



He became a marine and a firefighter.



After all these decades, Luis was reunited with his brother.



I… pic.twitter.com/sSkQtTjnB9 — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 23, 2024

Η απαγωγή

Στις 21 Φεβρουαρίου 1951 μια γυναίκα δελέασε τον εξάχρονο Αλμπίνο από το πάρκο στο Δυτικό Όκλαντ, όπου έπαιζε με τον μεγαλύτερο αδερφό του, και του υποσχέθηκε στα ισπανικά ότι θα του αγόραζε καραμέλα.

Η γυναίκα απήγαγε το αγόρι που γεννήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο, πηγαίνοντάς το στην ανατολική ακτή, όπου κατέληξε σε ένα ζευγάρι που τον μεγάλωσε σαν να ήταν δικός τους γιος, ανέφερε ο όμιλος ειδήσεων. Αξιωματούχοι και μέλη της οικογένειας δεν είπαν πού στην ανατολική ακτή ζει.

Για περισσότερα από 70 χρόνια, ο Albino παρέμενε αγνοούμενος, αλλά ήταν πάντα στις καρδιές της οικογένειάς του και η φωτογραφία του κρεμόταν στα σπίτια των συγγενών του, είπε η ανιψιά του.

Η μητέρα του πέθανε το 2005 αλλά ποτέ δεν έχασε την ελπίδα ότι ο γιος της ήταν ζωντανός.

Η αστυνομία του Όκλαντ αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες της Alequin «έπαιξαν αναπόσπαστο ρόλο στην εύρεση του θείου της» και ότι «το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι αυτό που προσπαθούμε».

Σε συνέντευξή της στον ειδησεογραφικό όμιλο, είπε ότι ο θείος της «με αγκάλιασε και είπε «Σε ευχαριστώ που με βρήκες» και μου έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο».

Άρθρα του Oakland Tribune από εκείνη την εποχή ανέφεραν ότι αστυνομικοί, στρατιώτες από μια τοπική στρατιωτική βάση, το Λιμενικό Σώμα και άλλοι υπάλληλοι της πόλης συμμετείχαν σε μια τεράστια έρευνα για τον εξαφανισμένο αγόρι. Ο κόλπος του Σαν Φρανσίσκο και άλλες πλωτές οδούς ερευνήθηκαν επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα. Ο αδερφός του, Roger Albino, ανακρίθηκε πολλές φορές από τους ερευνητές ο οποίος ανέφερε μία γυναίκα με μια μπαντάνα γύρω από το κεφάλι της που έπαιρνε τον αδερφό του.

Πώς τον βρήκε η ανιψιά του

Η πρώτη ιδέα ότι ο θείος της μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός ήρθε το 2020 όταν, «για πλάκα», είπε η Alequin, έκανε ένα διαδικτυακό τεστ DNA. Έδειξε ένα ταίριασμα 22% με έναν άντρα που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν θείος της. Μια περαιτέρω έρευνα εκείνη τη στιγμή δεν «έδωσε» απαντήσεις ή απάντηση από αυτόν, είπε.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, αυτή και οι κόρες της άρχισαν ξανά να ψάχνουν. Σε μια επίσκεψη στη δημόσια βιβλιοθήκη του Όκλαντ κοίταξε μικροφίλμ άρθρων Tribune – συμπεριλαμβανομένου ενός που είχε μια φωτογραφία του Luis και του Roger – που την έπεισε ότι ήταν στο σωστό δρόμο. Πήγε στην αστυνομία του Όκλαντ την ίδια μέρα.

Οι ερευνητές συμφώνησαν τελικά ότι το νέο στοιχείο ήταν σημαντικό και άνοιξε μια νέα υπόθεση αγνοουμένων. Η αστυνομία του Όκλαντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η υπόθεση των αγνοουμένων έκλεισε, αλλά η αστυνομία και το FBI θεώρησαν ότι η έρευνα για την απαγωγή έπρεπε να παραμείνει ακόμη ανοιχτή.

Ο Luis βρισκόταν στην ανατολική ακτή και παρείχε δείγμα DNA, όπως και η αδερφή του, η μητέρα της Alequin.

Στις 20 Ιουνίου, οι ερευνητές πήγαν στο σπίτι της μητέρας της, είπε η Alequin, και είπαν και στους δύο ότι ο θείος της είχε βρεθεί.

«Δεν αρχίσαμε να κλαίμε παρά μόνο αφού έφυγαν οι ανακριτές», είπε η Alequin. «Έπιασα τα χέρια της μαμάς μου και είπα: «Τον βρήκαμε».

Στις 24 Ιουνίου, με τη βοήθεια του FBI, ο Luis ήρθε στο Όκλαντ με μέλη της οικογένειάς του και συναντήθηκε με την Alequin, τη μητέρα της και άλλους συγγενείς. Την επόμενη μέρα η Alequin οδήγησε τη μητέρα της και τον θείο της στο σπίτι του Roger στην κομητεία Stanislaus της Καλιφόρνια.

«Έπιασαν ο ένας τον άλλον και είχαν μια πολύ σφιχτή, μεγάλη αγκαλιά. Κάθισαν και μίλησαν», είπε, συζητώντας την ημέρα της απαγωγής, τη στρατιωτική τους θητεία και άλλα.

Ο Luis επέστρεψε στην ανατολική ακτή αλλά επέστρεψε ξανά τον Ιούλιο για μια επίσκεψη τριών εβδομάδων. Ήταν η τελευταία φορά που είδε τον Roger, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο.

Η Alequin είπε ότι ο θείος της δεν ήθελε να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

«Ήμουν πάντα αποφασισμένη να τον βρω και ποιος ξέρει, με την ιστορία μου εκεί έξω, θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλες οικογένειες να βιώσουν το ίδιο », είπε η Alequin. «Θα έλεγα: μην τα παρατάτε».

Πηγή: skai.gr

