«Ποιος έχει σειρά τώρα;» - Η αμήχανη στιγμή για τον Τζο Μπάιντεν που ξεχνά ποιον πρέπει να καλέσει στην σκηνή (Βίντεο)

Ο Τζο Μπάιντεν άρχισε να αναρωτιέται φωναχτά ποιον πρέπει να καλέσει στην σκηνή καθώς είχε ξεχάσει ποιος είναι ο επόμενος που έπρεπε να πάρει τον λόγο

Τζο Μπαιντεν

Μια νέα αμήχανη στιγμή είχε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τη σύνοδο Αμερικής, Ινδία, Ιαπωνίας και Αυστραλίας (Quad summit).

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Αμερικανός Πρόεδρος αφότου τελειώνει την ομιλία του δείχνει σαστισμένος αφού φαίνεται να έχει ξεχάσει ποιον πρέπει να καλέσει στο βήμα. Άρχισε να αναρωτιέται λοιπόν φωναχτά ποιος είναι ο επόμενος που θα μιλήσει. 

«Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ και τώρα, ε, ποιον πρέπει να καλέσω στο βήμα; Ποιος έχει σειρά τώρα;» ακούγεται να φωνάζει από μικροφώνου ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την απάντηση έδωσε μια γυναικεία φωνή, η οποία ανακοίνωσε ότι στο βήμα ανεβαίνει ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

«Εντωμεταξύ, έρχεται από μια μικρή χώρα σαν τη δική μας. Μια χώρα με μικρό πληθυσμό σαν τον δικό μας. Έχει γίνει ένας καλός και τίμιος άνδρας, ένας καλός φίλος» είπε στη συνέχεια αστειευόμενος ο Μπάιντεν προκειμένου να καλύψει την άβολη στιγμή που είχε προηγηθεί. 

