Μια νέα αμήχανη στιγμή είχε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τη σύνοδο Αμερικής, Ινδία, Ιαπωνίας και Αυστραλίας (Quad summit).

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Αμερικανός Πρόεδρος αφότου τελειώνει την ομιλία του δείχνει σαστισμένος αφού φαίνεται να έχει ξεχάσει ποιον πρέπει να καλέσει στο βήμα. Άρχισε να αναρωτιέται λοιπόν φωναχτά ποιος είναι ο επόμενος που θα μιλήσει.

«Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ και τώρα, ε, ποιον πρέπει να καλέσω στο βήμα; Ποιος έχει σειρά τώρα;» ακούγεται να φωνάζει από μικροφώνου ο Αμερικανός πρόεδρος.

We really don’t have a president.



Biden completely FORGOT he was at a press conference with the Prime Minister of India.



The entire world is laughing at us.

This guy is COOKED. pic.twitter.com/useM07uh0R — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) September 21, 2024

Την απάντηση έδωσε μια γυναικεία φωνή, η οποία ανακοίνωσε ότι στο βήμα ανεβαίνει ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

«Εντωμεταξύ, έρχεται από μια μικρή χώρα σαν τη δική μας. Μια χώρα με μικρό πληθυσμό σαν τον δικό μας. Έχει γίνει ένας καλός και τίμιος άνδρας, ένας καλός φίλος» είπε στη συνέχεια αστειευόμενος ο Μπάιντεν προκειμένου να καλύψει την άβολη στιγμή που είχε προηγηθεί.

