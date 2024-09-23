Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η υποψήφια της παράταξής της —των Δημοκρατικών— στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, παρότρυνε χθες Κυριακή τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να πάρει πίσω την άρνησή του να συμμετάσχει σε δεύτερη τηλεμαχία με την επίκληση του γεγονότος ότι η εκ των προτέρων ψηφοφορία έχει αρχίσει ήδη σε κάποιες πολιτείες.

Η κυρία Χάρις κάλεσε τον κ. Τραμπ να δεχτεί την πρόταση του CNN να οργανωθεί δεύτερο τηλεοπτικό ντιμπέιτ την 23η Οκτωβρίου, σε συνέχεια αυτού που οργανώθηκε από το ABC και διεξήχθη τη 10η Σεπτεμβρίου. «Θα όφειλε να το δεχθεί, διότι έχω την ισχυρή πεποίθηση πως το οφείλουμε στους Αμερικανούς και στους ψηφοφόρους να κάνουμε άλλη μια συζήτηση πριν από την ημέρα των εκλογών», είπε η υποψήφια σε υποστηρικτές της, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την εκστρατεία της στη Νέα Υόρκη.

«Πρέπει να κάνουμε ακόμη μια τηλεμαχία», επέμεινε, παρότι «ο αντίπαλός μου ψάχνει λόγο να την αποφύγει».

Εκπρόσωπος της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου παρέπεμψε στα σχόλια του υποψηφίου προχθές Σάββατο ερωτηθείς σχετικά με την τοποθέτηση της κυρίας Χάρις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε προχθές σε υποστηρικτές του στη Βόρεια Καρολίνα πως «το πρόβλημα με (το να διεξαχθεί) ακόμη ένα ντιμπέιτ έγκειται στο ότι απλούστατα είναι πολύ αργά. Η ψηφοφορία έχει αρχίσει ήδη».

Η Κάμαλα Χάρις αναγνώρισε πως η διαδικασία της εκ των προτέρων ψηφοφορίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε κάποιες πολιτείες, όμως πρόσθεσε πως πρόκειται για αμφίρροπη αναμέτρηση και μένει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα ως την κρίσιμη ψηφοφορία.

«Η κούρσα είναι όσο αμφίρροπη γίνεται», είναι κούρσα «εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος», έκρινε η αντιπρόεδρος, πρώην εισαγγελέας.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών εξασφάλισε χθες στη Νέα Υόρκη κεφάλαια 27 εκατ. δολαρίων, το υψηλότερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση αφότου έγινε υποψήφια πρόεδρος της παράταξής της, διαβεβαίωσε στέλεχος της εκστρατείας της.

Μέσα στην εβδομάδα, η κυρία Χάρις αναμένεται να παρουσιάσει σε ομιλία της στο Πίτσμπεργκ νέες προτάσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, που έχουν σκοπό να μπορέσουν περισσότεροι Αμερικανοί να εξασφαλίσουν υψηλότερα εισοδήματα, σύμφωνα με τρεις πηγές ενήμερες για το σχέδιό της.

Δημοσκόπηση που μεταδόθηκε χθες από το NBC θέλει την αντιπρόεδρο να αποκτά καθαρό προβάδισμα 5 εκατοστιαίων μονάδων έναντι του Ρεπουμπλικάνου (48-40%, αλλά με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος στο ±3%), ενώ χωριστή έρευνα η οποία μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS την παρουσίασε να προηγείται με 4 μονάδες (52-48%, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος στο ±2%).

