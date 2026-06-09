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Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Δύο τραυματίες

Ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν.

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Μεσημερίου, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Σύμφωνα με το ThessPost, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αιτίες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τροχαίο Θεσσαλονίκη
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