Αριάνα Γκράντε-Ίθαν Σλέιτερ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Τέλος στη σχέση τους φαίνεται πως έδωσαν η Αριάνα Γκράντε και ο Ίθαν Σλέιτερ, ύστερα από περίπου τρία χρόνια μαζί. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Wicked», αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έπειτα από αρκετή σκέψη και συζητήσεις.

Ο χωρισμός τους φέρεται να έγινε πριν από μερικούς μήνες και, όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, ήταν φιλικός. Οι δυο τους δεν έχουν επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει την είδηση χωρισμού, ενώ οι ίδιες πηγές επιμένουν πως το πρώην ζευγάρι διατηρεί καλή σχέση.

Η Αριάνα Γκράντε, πάντως, δείχνει να έχει στρέψει όλη της την ενέργεια στη δουλειά της. Η 32χρονη σταρ ξεκίνησε πρόσφατα την περιοδεία της «Eternal Sunshine», με πρώτο σταθμό το Όκλαντ της Καλιφόρνια, ενώ ετοιμάζεται και για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «Petal», στις 31 Ιουλίου.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ίθαν Σλέιτερ δεν εθεάθη στις πρώτες εμφανίσεις της περιοδείας, την ώρα που οι δυο τους κρατούν εδώ και καιρό χαμηλό προφίλ. Εκπρόσωποι της Αριάνα Γκράντε και του Ίθαν Σλέιτερ δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες.

💔 Ariana Grande and Ethan Slater split after nearly 3 years together. https://t.co/e5eP2IXdUe pic.twitter.com/2WXSUpuG77 — TMZ (@TMZ) June 8, 2026

Η σχέση τους είχε γίνει γνωστή το καλοκαίρι του 2023, λίγο μετά τον χωρισμό της Αριάνα Γκράντε από τον Ντάλτον Γκόμεζ. Την ίδια περίοδο, ο Ίθαν Σλέιτερ είχε επίσης χωρίσει από τη σύζυγό του, Λίλι Τζέι, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο. Παρά την έντονη δημοσιότητα που είχε προκαλέσει τότε το ειδύλλιό τους, οι δυο τους προτίμησαν όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσουν χαμηλό προφίλ.

Ariana Grande and Ethan Slater Quietly Split 'Several Months' Ago After Nearly 3 Years of Dating, Says Source https://t.co/m66qxv55iz — People (@people) June 8, 2026

Πηγή: skai.gr

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