Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς φαίνεται να αποκτούν προβάδισμα έναντι του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), σύμφωνα με προσωρινά επίσημα αποτελέσματα από τον Κρατικό Εκλογικό Επίτροπο.

Παρά το γεγονός πως το SPD βάδιζε πίσω από το ακροδεξιό κόμμα σε όλη την προεκλογική εκστρατεία τελικά το SPD, συγκέντρωσε 30,9 % των ψήφων, μπροστά από το AfD που έρχεται δεύτερο με 29,2 %.

Η απρόσμενη επιτυχία αυτή για το SPD θα μπορούσε να δώσει στον Όλαφ Σολτς μια μικρή ανάπαυλα από τις κομματικές συζητήσεις σχετικά με την καταλληλότητά του να είναι και πάλι υποψήφιος καγκελάριος στις ομοσπονδιακές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2025, δεδομένης της αντιδημοφιλίας του στους ψηφοφόρους.

«Είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, πολύ σπουδαίο για το SPD και για όλους εμάς», είπε ο Σολτς σύμφωνα με το Politico στο περιθώριο της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη την Κυριακή.

Είναι απίθανο, ωστόσο, να δοθεί στον ίδιο ή στο κόμμα του μια σημαντική ώθηση, δεδομένου του δημοφιλούς, νυν πρωθυπουργού του SPD της πολιτείας του Βραδεμβούργου, Ντίτμαρ Βόιντκε, ο οποίος είχε αποστασιοποιηθεί από τον Σολτς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας και επέκρινε τις πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Ο Ντίτμαρ Βόιντκε και το SPD του στο Βρανδεμβούργο επέστρεψαν με μανία τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του SPD, Κέβιν Κούνερτ.

«Για εμάς στο ομοσπονδιακό SPD, απόψε, αν τα πράγματα πάνε καλά, τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας δε θα γίνουν μεγαλύτερα. Αλλά ούτε μικρότερα», είπε.

Τα τρία τέταρτα όσων ψήφισαν υπέρ του SPD δεν το έκαναν από πεποίθηση, αλλά για να αποκρούσουν το AfD, σύμφωνα με το exit poll που δημοσιεύτηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο ARD. Η συμμετοχή αυξήθηκε στο 73% από 61% πριν από πέντε χρόνια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το SPD συγκεντρώνει μόλις 15% σε εθνικό επίπεδο, από το 25,7% που σημείωσε στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021. Αυτό βρίσκεται πίσω από το AfD με ποσοστό περίπου 20% και τους συντηρητικούς της αντιπολίτευσης με 32%.

Και τα τρία κόμματα στον ιδεολογικά ετερογενή συνασπισμό του Σολτς μαζί συγκεντρώνουν επί του παρόντος ποσοστό γύρω στο 30%,

Η ψηφοφορία στο Βρανδεμβούργο έρχεται τρεις εβδομάδες αφότου το φιλικό προς τη Ρωσία AfD έγινε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που πρωτοστατεί σε πολιτειακές εκλογές στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Θουριγγία. Ισχυρά ποσοστά πήρε και στη γειτονική Σαξονία, φτάνοντας στη δεύτερη θέση.

Πηγή: skai.gr

