Ένας Γάλλος γερουσιαστής τέθηκε υπό κράτηση σήμερα στο Παρίσι, καθώς φέρεται ότι νάρκωσε μια βουλευτή προκειμένου να της επιτεθεί σεξουαλικά, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης και επιβεβαίωσε μια πληροφορία του ιστοτόπου RMC.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι τέθηκε υπό κράτηση ο Ζοέλ Γκεριό με την υποψία ότι χορήγησε εν αγνοία της σε μια γυναίκα μια ουσία ικανή «να αλλοιώσει την κρίση της ή να την ωθήσει να απολέσει τον έλεγχο των πράξεών της, προκειμένου να διαπράξει βιασμό ή σεξουαλική επίθεση».

Το θύμα υπέβαλε μήνυση αναφέροντας ότι της χορηγήθηκε η ουσία τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Ο 66χρονος Γκεριό, τραπεζικός στο επάγγελμα, εκλέγεται στη Γερουσία της Γαλλίας από το 2011. Σήμερα είναι γραμματέας της Γερουσίας και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Άμυνας και Ενόπλων Δυνάμεων. Εκλέγεται στην περιφέρεια Λουάρ-Ατλαντίκ της δυτικής Γαλλίας και είναι μέλος της κεντροδεξιάς ομάδας των Ανεξαρτήτων.

Δύο πηγές είπαν ότι το θύμα είναι βουλευτής, αλλά η εισαγγελία δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για την ταυτότητά της.

Η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία αφού ήπιε ένα ποτό τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στο σπίτι του γερουσιαστή, με τον οποίο δεν διατηρούσε ερωτική σχέση. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει «έκσταση».

Ο Γκεριό συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με το RMC έγιναν έρευνες στο γραφείο του και στο σπίτι του όπου βρέθηκε αυτή η ναρκωτική ουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

