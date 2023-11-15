Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ελπίζει να φύγει από τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σήμερα Τετάρτη, έχοντας θέσει τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας σε πιο σταθερές βάσεις μετά από μήνες έντασης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, αναφέρει το CNN.



Με τις συγκρούσεις να μαίνονται στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, και καθώς προετοιμάζεται να αγωνιστεί για επανεκλογή, ο Μπάιντεν ελπίζει να αποτρέψει την «έκρηξη» άλλης κρίσης. Δεν θέλει μόνο να αποδείξει στους Αμερικανούς –αλλά και απευθείας στον Σι– γιατί μια βελτιωμένη σχέση με το Πεκίνο είναι προς το συμφέρον όλων.



Πριν από τις συνομιλίες, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ήταν προσεκτικοί στη διαχείριση των προσδοκιών, λέγοντας ότι δεν περίμεναν μακρύ κατάλογο αποτελεσμάτων ή ακόμη και κοινή δήλωση ηγετών, όπως συνηθίζεται μετά τις συνόδους κορυφής μεταξύ των ηγετών.



Αντίθετα, ο πρωταρχικός στόχος των συνομιλιών φάνηκε να είναι η αποκατάσταση των δίαυλων επικοινωνίας, κυρίως μέσω του στρατού, για να αποφευχθεί το είδος της εσφαλμένης επικοινωνίας ή του εσφαλμένου υπολογισμού που φοβούνται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανοιχτή σύγκρουση.



Ο Μπάιντεν είπε πριν από την αναχώρησή του για την Καλιφόρνια ότι θα όριζε την επιτυχία της συνεδρίασης ως επιστροφή σε μια «κανονική πορεία» με την Κίνα. Είπε ότι αυτό περιλάμβανε «αντιστοιχία, τη δυνατότητα να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να μιλάμε ο ένας στον άλλον εάν υπάρχει κρίση, να είμαστε σε θέση να βεβαιωθούμε ότι οι στρατιώτες μας εξακολουθούν να έχουν επαφή μεταξύ τους».



Για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους, αξιωματούχοι των ΗΠΑ έθεταν τις βάσεις για τη σύνοδο κορυφής Μπάιντεν-Σι. Με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών διαύλων μεταξύ των δύο χωρών, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν συναντήθηκε με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι τρεις φορές, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν η υπουργός Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι έχουν ταξιδέψει όλοι στο Πεκίνο.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και από την άλλη κατεύθυνση, με τους ανώτερους αξιωματούχους της Κίνας - συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών της - να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για να συναντηθούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.



Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σε επίπεδο εργασίας με το Πεκίνο για ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα όπως ο έλεγχος των εξοπλισμών και τα θαλάσσια ζητήματα.



Πηγές που γνωρίζουν αυτές τις προσπάθειες λένε ότι η Ουάσιγκτον έχει δει σημάδια τους τελευταίους μήνες ότι οι Κινέζοι αρχίζουν να αποδέχονται τη «σοφία» στη συνεργασία των δύο χώρων για να ενισχύσουν τις γραμμές επικοινωνίας τους και να μετριάσουν τις παρεξηγήσεις.



«Τώρα είναι ακριβώς η ώρα για διπλωματία υψηλού επιπέδου», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, αναφέρει το CNN. «Ο έντονος ανταγωνισμός απαιτεί έντονη διπλωματία για να διαχειριστεί τις εντάσεις και να αποτρέψεις τον ανταγωνισμό να φτάσει σε σύγκρουση ή αντιπαράθεση».



Η ατμόσφαιρα γύρω από τη σύνοδο κορυφής ταίριαζε με την κρισιμότητά της. Η ακριβής τοποθεσία της συνάντησης σε περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο δεν αποκαλύφθηκε εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας. Και Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι είχαν περάσει ώρες σε συζητήσεις με τους Κινέζους ομολόγους τους σχετικά με το

πώς θα εξελισσόταν η συνάντηση.



Παρά τη βαθιά και φαινομενικά ζεστή προσωπική σχέση που καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως αντιπροέδρων, ο Μπάιντεν και ο Σι έχουν δει μια επιδείνωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.



Η Κίνα διέκοψε τη στρατιωτική επικοινωνία με τις ΗΠΑ μετά την επίσκεψη της τότε Προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν το περασμένο καλοκαίρι. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν εργάζονται από τότε για να αποκαταστήσουν το δίαυλο, αλλά αυτές οι προσπάθειες παρεμποδίστηκαν από το τεταμένο επεισόδιο που αφορούσε ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που ο Μπάιντεν διέταξε να καταρριφθεί νωρίτερα αυτό το έτος. Μια γνωστή πηγή είπε ότι ο Μπάιντεν είναι πιθανό να θέσει το θέμα στον Σι.



Ο κατάλογος των θεμάτων που περίμεναν οι συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ να συζητηθούν ήταν μακρύς. Περιλαμβάνει σημαντικούς τομείς διαφωνίας και έντασης, όπως οι στρατιωτικές εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης της Κίνας και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και πιθανά σημεία συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.



Στην ημερήσια διάταξη ήταν επίσης η πυρηνική ενίσχυση η της Κίνας, τα οικονομικά ζητήματα και οι προσπάθειες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.



Επίσης, οι αμερικανοί αξιωματούχοι ολοκλήρωναν μια συμφωνία με την Κίνα για την καταστολή της εξαγωγής των χημικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαιντανύλης πριν από τις συνομιλίες Μπάιντεν-Σι.



Η συμφωνία, η οποία είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μπάιντεν, θα στόχευε εταιρείες που παράγουν και εξάγουν το αρχικό υλικό για την παραγωγή του θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς. Ο στόχος θα ήταν να περιοριστεί σημαντικά η ροή «πρόδρομων υλικών» στο Μεξικό, είπαν οι άνθρωποι.



Η συμφωνία μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει μια σημαντική πολιτική νίκη στο εσωτερικό για τον Μπάιντεν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αντιμετωπίσει τη διακίνηση θανατηφόρων παράνομων ναρκωτικών όπως η φαιντανύλη σε μια συνεχιζόμενη κρίση στα νότια σύνορα που έχει επιβαρύνει την κυβέρνησή του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.