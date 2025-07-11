Μεγάλη, διεθνής επιχείρηση κατά της διακίνησης ανθρώπων διεξήχθη στις αρχές Ιουνίου από την Interpol, με τη συμμετοχή των αστυνομικές αρχών περίπου 40 χωρών,

Η επιχείρηση, που διεξήχθη από την 1η έως την 6η Ιουνίου, υπό τη διεύθυνση των αυστριακών και των ρουμανικών δυνάμεων της τάξης, επικεντρώθηκε στα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εγκληματικότητας και καταναγκαστικής επαιτείας.

Συνολικά, 1.194 πιθανά θύματα ταυτοποιήθηκαν και έγιναν 158 συλλήψεις.

Συνολικά στην επιχείρηση έλαβαν μέρος σχεδόν 15.000 πράκτορες από 43 χώρες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:

- η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας εξάρθρωσε δίκτυο που στρατολογούσε θύματα μέσω ψευδούς προσφοράς εργασίας τα οποία στη συνέχεια μετέφερε προς τη Μιανμάρ για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

- Στην Ιταλία, η αστυνομία ταυτοποίησε 75 πιθανά θύματα από τη Ρουμανία, την Κίνα και την Κολομβία στη διάρκεια ερευνών σε ινστιτούτα μασάζ. Στη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης ναρκωτικά και πυροβόλα όπλα.

- Στην Ταΐλάνδη, η αστυνομία εξάρθρωσε δίκτυο πορνείας ανηλίκων, που λειτουργούσε μέσω "μιας πολύ γνωστής πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης".

Σώθηκαν εκατοντάδες θύματα, κυρίως γυναίκες και παιδιά

Τα θύματα προέρχονται από 64 χώρες, κυρίως από τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Κολομβία και την Κίνα, που μεταφέρθηκαν κάποιες φορές πέρα από τα εθνικά, ακόμη και τα ηπειρωτικά, σύνορα, αναφέρει σε ανακοίνωση η Interpol, που συμμετείχε σε συντονισμό με τη Europol και τον Frontex.

Η πλειονότητα των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης που ταυτοποιήθηκαν χάρη στην επιχείρηση ήταν ενήλικες γυναίκες.

Τ ανήλικα θύματα «τύγχαναν πιο συχνά εκμετάλλευσης για καταναγκαστική επαιτεία ή καταναγκαστικές εγκληματικές δραστηριότητες όπως κλοπή περιεχομένου τσάντας ή τσέπης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, πολλά από αυτά τα νέα σε ηλικία θύματα τύγχαναν εκμετάλλευσης από μέλη της οικογένειάς τους.

