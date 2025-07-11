Λογαριασμός
Ο Τραμπ...πετάει: Μεταμορφώθηκε σε Superman για την πρεμιέρα της νέας ταινίας

Με αφορμή την ταινία του Τζέιμς Γκαν, αυτοανακηρύσσεται «σύμβολο ελπίδας» φορώντας κάπα και μιλώντας για αλήθεια, δικαιοσύνη και αμερικανικό τρόπο ζωής

Τραμπ Σούπερμαν

Την ευκαιρία της σημερινής παγκόσμιας πρεμιέρας της νέας ταινίας «Superman» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γκαν βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να κάνει… το δικό του σόου στα social media.

Σε μια ακόμη χαρακτηριστική ανάρτηση που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και γέλια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται ντυμένος ως Superman, παρουσιάζοντας τη δική του προεδρική θητεία ως «σύμβολο ελπίδας», που – όπως λέει – ενσαρκώνει «την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τον αμερικανικό τρόπο ζωής».

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

