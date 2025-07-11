Την ευκαιρία της σημερινής παγκόσμιας πρεμιέρας της νέας ταινίας «Superman» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γκαν βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ για να κάνει… το δικό του σόου στα social media.

Σε μια ακόμη χαρακτηριστική ανάρτηση που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και γέλια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται ντυμένος ως Superman, παρουσιάζοντας τη δική του προεδρική θητεία ως «σύμβολο ελπίδας», που – όπως λέει – ενσαρκώνει «την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τον αμερικανικό τρόπο ζωής».

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.