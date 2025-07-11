Τι θα γίνει τώρα που ο Τραμπ στράφηκε κατά του Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως μετά από πολύ καιρό πήρε το μάθημα του: δεν μπορεί να επαναφέρει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ που είχε ειδωλοποιήσει τον Ρώσο ηγέτη, τώρα τον αποδομεί, αλλάζει πολιτική και τείνει ξανά χείρα βοηθείας στην Ουκρανία, στέλνοντας όπλα δια του ΝΑΤΟ. Το πόσο θα διαρκέσει η ένταση μεταξύ τους, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, αλλά το βέβαιο είναι πως επηρεάζει τον πλανήτη.

Η πολιτική του Αμερικανού ηγέτη είναι να ανεβάζει τους τόνους με τους ξένους φίλους και εχθρούς, τόσο με τη ρητορική του, όσο και με τους δασμούς. Ωστόσο, τώρα έχει απέναντί του έναν αδίστακτο αντίπαλο που απαντά όχι μόνο με τα λόγια αλλά με απώλειες ανθρώπινων ζωών, όπως φαίνεται από τις εντατικές επιθέσεις που κάνει η Μόσχα στο Κίεβο, οι οποίες θεωρείται πως είναι ένα σαφές μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News την Πέμπτη ότι εξασφάλισε μια συμφωνία μέσω του ΝΑΤΟ για την αποστολή νέων αντιπυραυλικών πυραύλων Patriot στο Κίεβο.

«Στέλνουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ πληρώνει γι’ αυτά στο 100%», δήλωσε ο πρόεδρος. «Θα στείλουμε Patriot στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια το ΝΑΤΟ θα τους διανείμει», σημείωσε.

Από πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου φαίνεται επίσης πως σταμάτησε να κατηγορεί το θύμα, την Ουκρανία και πλέον κατηγορεί τον επιτιθέμενο, τη Ρωσία για την παράταση του πολέμου.

Ερώτημα πλέον είναι πώς θα αλλάξει συνολικά η πολιτική των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν αγνόησε όλες τις εκκλήσεις του Τραμπ για την Ουκρανία

Η δήλωση του Τραμπ ότι βαρέθηκε τις «βλακείες» του Πούτιν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη καθώς κανείς δεν έχει προσπαθήσει περισσότερο από τον ίδιο να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ για χρόνια επαινούσε την εξυπνάδα και τη δύναμή του.

Ακόμη και όταν ο Τραμπ στράφηκε εναντίον του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Πούτιν απέρριψε όλους τους εξαιρετικά γενναιόδωρους όρους του για κατάπαυση του πυρός και μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Στη Δύση, βλέπουν πως ο Πούτιν έκανε μια μεγάλη πολιτική γκάφα. Θα μπορούσε να είχε συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην Ευρώπη φοβόντουσαν ότι θα επιβράβευε την επιθετικότητά του, δίνοντάς του κατοχικά εδάφη και εξασφαλίζοντας το μπλόκο στην πορεία της Ουκρανίας προς ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αλλά όπως αναφέρει το CNN, η Δύση δεν είχε κάνει σωστούς υπολογισμούς και στο παρελθόν για την στρατηγική του Πούτιν, όπως έγινε με την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Ο Πούτιν κατέστησε σαφές πριν από την εισβολή ότι βλέπει τη σύγκρουση ως «αποκατάσταση ενός ιστορικού λάθους», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επίσης, συχνά αναφέρει πως η Μόσχα απειλείται από την επέκταση του ΝΑΤΟ, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και επαναλαμβάνει πως θέλει την απόσυρση των στρατευμάτων της συμμαχίας από τα πρώην κομμουνιστικά κράτη που άλλοτε βρίσκονταν στην τροχιά της Σοβιετικής Ένωσης, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία.

Από αυτή την άποψη, ο Πούτιν μπορεί να μην έχει την πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο και οι υπολογισμοί του Τραμπ πως μπορεί να κάνει μαζί του μια συμφωνία, να είναι λανθασμένοι εξαρχής. Γιατί μετά από εκατοντάδες χιλιάδες ρωσικές απώλειες, ο πόλεμος μπορεί να είναι υπαρξιακός για τον Πούτιν και την πολιτική του επιβίωση.

Εδώ και χρόνια Αμερικανοί αλλά και Ευρωπαίοι προσπαθούν να πείσουν τον Τραμπ να το δει και μόνος του αυτό και είναι αξιοσημείωτο πως χρειάστηκε τόσος καιρός για να αρχίσει να το αντιλαμβάνεται και να απογοητεύεται από τον Πούτιν.

Τα ουκρανικά «γεράκια» ελπίζουν σε μια νέα ισχυρή πολιτική των ΗΠΑ στον πόλεμο αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος για το μέλλον. Άλλωστε ο Τραμπ έχει επικρίνει και άλλες φορές τον Πούτιν αλλά στη συνέχεια μετρίασε τον θυμό του.

Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει σε σημείο να εξαναγκάσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ μελετά νέες στρατηγικές

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ μίλησε για τον ανθρώπινο φόρο που πληρώνει η Ουκρανία και το θάρρος των ενόπλων δυνάμεων που αντιστέκονται στη Ρωσία.

Αλλά η προθυμία του να σταθεί μακροπρόθεσμα στο πλευρό του Ζελένσκι εξαρτάται από το αν είναι απλά θυμωμένος με τον Πούτιν επειδή του στέρησε τη συμφωνία που μπορούσε να τον αναδείξει ως ειρηνοποιό και να του χαρίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Άλλωστε, κατά καιρούς, ο Τραμπ φάνηκε να θεωρεί τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ένα «περιττό εμπόδιο» που του επιτρέπει να φτιάξει τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας.

«Το να τα πάμε καλά με τη Ρωσία είναι καλό», δήλωσε ο Τραμπ τον Απρίλιο. «Νομίζω ότι θα μπορούσα να έχω μια πολύ καλή σχέση με τη Ρωσία και με τον πρόεδρο Πούτιν, και αν το έκανα, αυτό θα ήταν σπουδαίο πράγμα», είχε τονίσει.

Δεδομένης της συναλλακτικής φύσεως του Τραμπ, αναλυτές υποθέτουν ότι αν σταματήσει να επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, θα διαχωρίσει τη θέση του και θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία για οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα. Και αυτό, θα επέτρεπε στον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ίσως και να το είχε αυτό στο μυαλό του καθώς στην τελευταία σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά έκανε παράπονα που δεν είχε προσκληθεί ο Πούτιν.

Αλλά πολλά εξαρτώνται και από τις επόμενες κινήσεις της Ρωσίας.

Από τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ στη Μαλαισία την Πέμπτη, υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι οι ελπίδες των ΗΠΑ για εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο, δεν έχουν πεθάνει.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι εξέφρασε την «απογοήτευση» του Τραμπ, αλλά ανέφερε και πως η Μόσχα έχει «μια νέα και διαφορετική προσέγγιση».

Δύο υποθέσεις μπορεί να γίνουν. Είτε ο Πούτιν κατάλαβε πως το έχει παρακάνει και θέλει τον Τραμπ στον πλευρό του, χαρίζοντάς του μια συμβολική νίκη, είτε πρόκειται για άλλο ένα «παιχνίδι» που δίνει παράταση στον πόλεμο.

Οι κίνδυνοι αυξάνονται, αν αυξηθούν οι εντάσεις ΗΠΑ – Ρωσίας

Ένας μεγάλος κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ο Τραμπ και ο Πούτιν εγκλωβιστούν σε έναν κύκλο κλιμάκωσης, παρ' ότι κανείς από τους δύο δεν έχει δείξει πως θέλει κάτι τέτοιο.

Ο Ρώσος ηγέτης συχνά μιλά για τα πυρηνικά όπλα, προφανώς για να προκαλέσει ανησυχία στη Δύση, αλλά είναι ένα χαρτί που μπορεί να παίξει σε ένα πραγματικό παιχνίδι, εάν κλιμακωθεί η ένταση.

Από την άλλη ο Τραμπ μπορεί να αποδεχτεί τελικά πως η Ουκρανία, που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, θα είναι για πάντα ευάλωτη, ό,τι και να κάνουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της.

Πάντως, η διαμάχη Τραμπ – Πούτιν μπορεί να εξυπηρετήσει έναν σκοπό. Να δει ο Αμερικανός πρόεδρος το ποιος πραγματικά είναι ο Ρώσος ηγέτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.