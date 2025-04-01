Η Ρωσία καταδικάζει τα «τελεσίγραφα» του Τραμπ για το Ιράν - Τι αναφέρει για τις προτάσεις των ΗΠΑ σε σχέση με το ουκρανικό

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι τα χτυπήματα κατά της πυρηνικής υποδομής του Ιράν θα έχουν «καταστροφικές» συνέπειες, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Ακούγονται όντως απειλές, ακούγονται επίσης τελεσίγραφα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ στη ρωσική εφημερίδα «International Affairs» σε συνέντευξή του, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Θεωρούμε τέτοιες μεθόδους ακατάλληλες, τις καταδικάζουμε, τις θεωρούμε τρόπο για να επιβάλλουν (οι ΗΠΑ) τη δική τους βούληση στην ιρανική πλευρά».

Η Ρωσία ως επί το πλείστον απέχει από την έντονη κριτική για τον Τραμπ, με τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κινήθηκε γρήγορα για να βελτιώσει τις σχέσεις τους, με μια προσέγγιση που αντιμετωπίζεται με ανησυχία από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Το Κρεμλίνο προσφέρθηκε να μεσολαβήσει μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Ιράν, με το οποίο υπέγραψε μια συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ, στις πρώτες του δηλώσεις αφότου το Ιράν απέρριψε τις άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, είπε στο NBC News το Σαββατοκύριακο ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με βομβαρδισμούς και περαιτέρω δασμούς εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο Ριάμπκοφ είπε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ μόνο «περιπλέκουν την κατάσταση» σε σχέση με το Ιράν.

«Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος, ειδικά εάν τα χτυπήματα αφορούν πυρηνικές υποδομές, θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για ολόκληρη την περιοχή», είπε ο Ριάμπκοφ.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία λογική βάση. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες της στην Ουάσιγκτον, την Τεχεράνη και όλους όσους ενδιαφέρονται για αυτό», είπε.

Η Μόσχα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία αλλά έχει τις δικές της προτεραιότητες

Αναφορικά με τις συνομιλίες για τη διευθέτηση του ουκρανικού, ο Ρώσος διπλωμάτης υπογράμμισε πως η Ρωσία εξετάζει σοβαρά τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά θέλει να λάβουν υπόψη αυτά που η Μόσχα θεωρεί ως τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα μοντέλα και τις λύσεις που προτείνουν οι Αμερικανοί, αλλά δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε εξ ολοκλήρου στην παρούσα τους μορφή», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

«Από όσο μπορούμε να δούμε, δεν υπάρχει σε αυτά σήμερα το κύριο αίτημα μας, δηλαδή η επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις βαθύτερες αιτίες αυτής της σύγκρουσης», φέρεται να είπε στο περιοδικό «International Affairs» σε συνέντευξή του.

«Απουσιάζει εντελώς και αυτό πρέπει να ξεπεραστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

