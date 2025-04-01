Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ανακοινώσει το σχέδιο επιβολής δασμών σε μια εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, στις 16.00 το απόγευμα της Τετάρτης, τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδας).

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είπαν σήμερα ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις για το μέγεθος και τον στόχο των δασμών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, οι σύμβουλοι του Τραμπ επεξεργάζονται ένα σχέδιο με το οποίο θα αυξηθούν οι δασμοί στα προϊόντα κατά περίπου 20% σχεδόν για όλες τις χώρες, αντί για την πιο στοχευμένη προσέγγιση που εξεταζόταν επίσης. Η αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι με τους νέους δασμούς θα αποκομίσει 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα μπορούσαν να επιστραφούν στους Αμερικανούς πολίτες.

Ένας σύμβουλος είπε πάντως ότι οποιαδήποτε αναφορά πριν από τις αυριανές ανακοινώσεις δεν είναι παρά «απλή εικασία».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει ήδη επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και αύξησε τους δασμούς για όλα τα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, επιτείνοντας τις εντάσεις με τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας του.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

