Η ιταλική εταιρεία καφέ Illycaffe θα αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές της λόγω των δασμών που θα επιβάλει αυτήν την εβδομάδα η κυβέρνηση του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλός της, Κριστίνα Σκότσια.

Η Σκότσια πρόσθεσε ότι η Illy θα εξετάσει μακροπρόθεσμα το ενδεχόμενο κατασκευής ενός εργοστασίου στις ΗΠΑ, εάν βρεθεί και αυτή στο μάτι του κυκλώνα, με βάση τα σχέδια του Τραμπ για επιβολή δασμών σε όλες τις χώρες.

«Οι δασμοί θα περάσουν στην τελική τιμή (…) εμείς, όπως μαντεύω και άλλες εταιρείες, προσπαθούμε να υπολογίσουμε σε τι ποσοστό», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Τα περιθώρια κέρδους της βιομηχανίας είναι ήδη περιορισμένα, λόγω της αύξησης της τιμής των κόκκων φρέσκου καφέ. Η Illy διατήρησε σταθερές τις τιμές της πέρυσι, παρά την αύξηση της τιμής του αράμπικα, αλλά το 2025 τις αύξησε κατά 4% συνολικά, κατά μέσο όρο.

Η Σκότσια είπε ότι ορισμένα από τα προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να παράγονται στη χώρα αυτή, αλλά η υπόλοιπη παραγωγή θα παραμείνει στην Ιταλία, επιβεβαιώνοντας ότι θα γίνει μια επένδυση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ για τον διπλασιασμό της δυνατότητας παραγωγής. «Κάνουμε μελέτη σκοπιμότητας προς το παρόν, όμως για την κατασκευή ενός εργοστασίου (στις ΗΠΑ) θα χρειαστεί χρόνος», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τον καφέ Illy. Το ένα πέμπτο των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τη χώρα αυτή.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Τεργέστη το 1933 και ελέγχεται από την οικογένεια Ίλι, η οποία το 2021 πούλησε το 20% των μετοχών της στην αμερικανική Rhone Capital.

Πηγή: Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.