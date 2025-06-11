Της Αθηνάς Παπακώστα

Πεζοναύτες και επιπλέον στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ ως απάντηση στις επί το πλείστον ειρηνικές διαδηλώσεις στους δρόμους της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

«Το Λος Άντζελες ήταν υπό πολιορκία προτού στείλουμε ενισχύσεις» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, υπεραμυνόμενος της απόφασής του να παρουσιάσει εαυτόν ως φορέα της τάξης και δοκιμάσει τις θεσμικές εξουσίες. Συμπλήρωσε δε – χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις – πως «όσοι προκαλούν τα επεισόδια είναι πληρωμένοι ταραξίες», ενώ αργότερα υπογράμμιζε πως η αμερικανική κυβέρνηση θα απελευθερώσει το Λος Άντζελες.

Όπως έγινε γνωστό, από τον ίδιο τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, το στρατιωτικό προσωπικό θα παραμείνει στο Λος Άντζελες για 60 ημέρες προκειμένου «να διασφαλιστεί ότι οι ταραξίες, οι πλιατσικολόγοι και οι κακοποιοί, που επιτίθενται στους αστυνομικούς, να γνωρίζουν ότι εμείς δεν πάμε πουθενά».

Σε αυτό στάθηκε και ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος από τη μία υπογράμμισε πως η Εθνοφρουρά θα παραμείνει στο Λος Άντζελες «έως ότου εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος», και από την άλλη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του νόμου περί εξέγερσης (Insurrection Act), σε περίπτωση που κλιμακωθούν οι διαδηλώσεις.

Το απόγευμα της Τρίτης περίπου 700 πεζοναύτες βρίσκονταν σε θέσεις αναμονής για τοποθέτηση σε στρατηγικά σημεία, ενώ περισσότερα από 2.100 μέλη της Εθνοφρουράς είχαν ήδη αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Los Angeles aftermath.



Turns out the Left don’t care about the environment at all. pic.twitter.com/w6mJHZr11T — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 9, 2025

Είχε προηγηθεί η προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών από την πλευρά του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ - σε μία προσπάθεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ να πάρει πίσω την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ να τον απειλεί με σύλληψη και τον ίδιο να απαντά πως «αυτή είναι μια γραμμή που δεν μπορούμε να διαβούμε ως έθνος. Πρόκειται για ένα αδιαμφισβήτητο βήμα προς τον αυταρχισμό». Ταυτόχρονα, νωρίς σήμερα το πρωί με νέες του δηλώσεις ο Γκάβιν Νιούσομ κλιμάκωσε τη ρητορική του κατά του Αμερικανού προέδρου στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα προς όλους εξηγώντας πως ο Τραμπ δεν θα σταματήσει στην Καλιφόρνια και πως ο επόμενός του στόχος είναι η ίδια η δημοκρατία στη χώρα.

Αναλυτές και ακαδημαϊκοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι, όσον αφορά στις προκλήσεις Τραμπ κατά του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αποκλείεται να ανοίγει ένα νέο, ζοφερό, κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνιζε μιλώντας στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, ο καθηγητής Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι Φρανκ Ο. Μπάουμαν, «η διαρκής κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης αρχίζει να μας ωθεί προς μία κατεύθυνση αποδοχής της χρήσης κυβερνητικής ισχύος και βίας».

BREAKING 🚨 Police Officers just tackled multiple people looting a store in Los Angeles. FINALLY 🔥



This is EXACTLY what I voted for



pic.twitter.com/Q6W5UNNDuK — MAGA Voice (@MAGAVoice) June 10, 2025

Από την πλευρά του ο καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Berkeley, Ρόμπερτ Ράιχ, σε άρθρο του γνώμης στη βρετανική εφημερίδα The Guardian εξηγεί πως «γινόμαστε μάρτυρες των πρώτων σταδίων αστυνομοκρατίας Τραμπ».

Επισημαίνει δε πως ασπίδα των Αμερικανών πολιτών παραμένουν τα δικαστήρια αλλά και οι ειρηνικές διαδηλώσεις όπως εκείνες που είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο 14 Ιουνίου, ημέρα γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ - κατά τη διάρκεια της οποίας ο ίδιος, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση του στρατού των ΗΠΑ, έχει προγραμματίσει ακόμη και στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, το φυτίλι έχει ανάψει και πολλοί δεν περιμένουν μέχρι το Σάββατο και βγαίνουν ήδη στους δρόμους άλλων μεγάλων αμερικανικών πόλεων όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, το Σαν Φρανσίσκο και το Όστιν με τις πρώτες συλλήψεις να αποτελούν επίσης γεγονός.

Την ίδια στιγμή για στρατιωτικοποίηση της πολιτικής κάνουν λόγο και οι Δημοκρατικοί με τον επικεφαλής του κόμματος στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Τζακ Ριντ, να δηλώνει πως «οι Αμερικανοί έχουν καταστήσει σαφές από την ίδρυση του έθνους ότι δεν θέλουμε τον στρατό να εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα στο έδαφός μας».

Στο Λος Άντζελες σε εφαρμογή έχει πλέον τεθεί μερική απαγόρευση κυκλοφορίας σε κεντρικά σημεία της πόλης με τις τοπικές αστυνομικές αρχές να προχωρούν και στις πρώτες νέες συλλήψεις, ενώ οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται αργά και σταδιακά και άλλες πόλεις και Πολιτείες όπως σε εκείνη της Νέας Υόρκης όπου νωρίς σήμερα τα ξημερώματα οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 45 συλληφθέντες. Εξάλλου, το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες έκανε λόγο για «μαζικές συλλήψεις».

🚨BREAKING: California governor Gavin Newsom sues sues Trump administration over National Guard deployment to Los Angeles during ongoing riots.



RIDICULOUS! pic.twitter.com/G9caB2hsGY — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) June 9, 2025

