Βολιβία: 17 τραυματίες σε συγκρούσεις ανάμεσα σε υποστηρικτές του προέδρου Μοράλες και άλλους πολίτες

Συγκρούσεις χθες Τρίτη στη νότια Βολιβία ανάμεσα σε υποστηρικτές του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες που έχουν αποκλείσει δρόμο και πολίτες που αποπειράθηκαν να τον ανοίξουν διά της βίας είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο αστυνομικοί, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία στην περιοχή.

Υποστηρικτές του κ. Μοράλες έχουν αποκλείσει από τη 2η Ιουνίου δεκάδες δρόμους στο κράτος των Άνδεων, απαιτώντας την παραίτηση του απερχόμενου προέδρου Λουίς Άρσε, τον οποίο κατηγορούν πως ευθύνεται για τη βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, καθώς και πως χειραγωγεί τη δικαστική εξουσία και τις εκλογικές αρχές προκειμένου να εμποδιστεί ο ηγέτης τους να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές της 17ης Αυγούστου.

Συνολικά «δεκαπέντε» κάτοικοι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκαν από διάφορα «αντικείμενα», ανάμεσά τους «πέτρες, ρόπαλα και άλλα», είπε στο AFP ο Σέσαρ Λίμπερτ Τσόκε, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην περιοχή Ποτοσί, συμπληρώνοντας ότι τραυματίστηκαν επίσης δυο αστυνομικοί.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, είχε δηλώσει στον Τύπο πως δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και ότι υποστηρικτές του πρώην προέδρου χρησιμοποίησαν επίσης «εκρηκτικά».

Οι ταραχές ξέσπασαν στην πόλη μεταλλείων Γιαγιάγουα, διευκρίνισε.

Ο αποκλεισμός του δρόμου συνεχίζεται. Αναμένεται να διεξαχθούν «επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης» στο σημείο όπου έχει στηθεί το μπλόκο πολύ σύντομα, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος.

Η αρχή εθνικών οδών καταμετρά αποκλεισμούς δρόμων σε 29 σημεία όλης της χώρας.

Ο Έβο Μοράλες δεν έχει μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του Αυγούστου, καθώς το κόμμα που επέλεξε δεν έχει αναγνωρισμένο από τις εκλογικές αρχές νομικό καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, απόφαση της δικαιοσύνης έχει περιορίσει πλέον στις δυο τον μέγιστο αριθμό των προεδρικών θητειών.

Ο Έβο Μοράλες εξελέγη πρόεδρος της Βολιβίας τρεις φορές και κυβέρνησε από το 2006 ως το 2019.

Η κυβέρνηση τον κατηγορεί πως επιδιώκει να εμποδίσει τη διεξαγωγή των προσεχών προεδρικών εκλογών ενορχηστρώνοντας αποκλεισμούς δρόμων. Η εισαγγελία άρχισε προχθές Δευτέρα να διενεργεί έρευνα σε βάρος του για «τρομοκρατία», έπειτα από προσφυγή της κυβέρνησης την περασμένη Πέμπτη.

Ο 65χρονος πολιτικός έχει καταφύγει από τον Οκτώβριο στην Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του στο κεντρικό τμήμα της χώρας, αυστηρά φυλασσόμενος από υποστηρικτές του, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση, εμπορίας ανήλικης — κατηγορία που αρνείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.