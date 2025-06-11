Αυτοκίνητο περνάει με μεγάλη ταχύτητα μέσα από πλήθος διαδηλωτών στο Σικάγο - Αναφορές για τραυματίες (Δείτε το βίντεο)



Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Τρίτη στο Σικάγο σε μια διαδήλωση κατά της κυβέρνησης Τραμπ και των επιδρομών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το cbsnews, το πλήθος, το οποίο αρχικά συγκεντρώθηκε στη Federal Plaza, κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς το κέντρο της πόλης. Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές σε ορισμένα σημεία και αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν.

Κάποια από τα επεισόδια σημειώθηκαν όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε με ταχύτητα μέσα από το πλήθος, στις αρχές της πορείας.

Γύρω στις 6:19 μ.μ. (τοπική ώρα), ένα αυτοκίνητο εθεάθη να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο καθώς οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στην οδό Monroe και τη λεωφόρο Wabash.

Το καφέ σεντάν πέρασε με ταχύτητα ανάμεσα στους διαδηλωτές.

Ένας μάρτυρας, ο Δρ. Χάουαρντ Έρμαν, είπε ότι το αυτοκίνητο παραλίγο να πέσει πάνω στους διαδηλωτές και κατηγόρησε την αστυνομία του Σικάγο ότι δεν έλαβε επαρκή μέτρα.

«Ο κόσμος άρχισε να τρέχει. Η αστυνομία του Σικάγο βρισκόταν εκατέρωθεν της οδού Monroe και αντί να προσπαθήσει να μπλοκάρει το αυτοκίνητο, προσπαθούσε να μπλοκάρει τους διαδηλωτές. Ήταν θαύμα που κανείς δεν χτυπήθηκε. Μια πινακίδα ανατράπηκε, κάποιος έπεσε, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά», είπε ο Έρμαν.

Στη συνέχεια, ο οδηγός προχώρησε ανατολικά στην οδό Monroe προς τη λεωφόρο Michigan και τράπηκε σε φυγή.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο που τραβήχτηκε από κοντινό κτίριο έδειξε μια γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί, καθώς γύρω της σχηματιζόταν πλήθος, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η γυναίκα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της διαμαρτυρίας με ένα δοχείο με μπογιά στο χέρι.

Το αυτοκίνητο δεν πτόησε τους διαδηλωτές, οι οποίοι συνέχισαν την πορεία, ενώ η αστυνομία του Σικάγο παρακολουθούσε την ομάδα τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα με ελικόπτερο.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο οδηγός έχει συλληφθεί, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα κίνητρα του δράστη ή για το αν υπάρχουν τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.