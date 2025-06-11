Πόλεμος στο Σουδάν: Ο στρατός κατηγορεί τον στρατάρχη Χαφτάρ της Λιβύης πως εξαπέλυσε επίθεση στα σύνορα

Ο στρατός του Σουδάν κατηγόρησε χθες Τρίτη δυνάμεις πιστές στον Χαλίφα Χαφτάρ, τον ισχυρό στρατάρχη που ελέγχει την ανατολική Λιβύη, ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον στοιχείων του στα σύνορα, συνεργαζόμενες με τους αντιπάλους του παραστρατιωτικούς.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που διατυπώνονται τέτοιες κατηγορίες από το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν, όπου οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, παραστρατιωτικοί) έχουν εμπλακεί σε ανελέητη σύγκρουση για την εξουσία από τη 15η Απριλίου 2023.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τακτικού στρατού Νάμπιλ Αμπντάλα τόνισε πως η επίθεση εξαπολύθηκε χθες στα σύνορα του Σουδάν, της Λιβύης και της Αιγύπτου.

Πρόσθεσε πως στρατεύματα του ισχυρού στρατάρχη Χαφτάρ, σε συντονισμό με τις ΔΤΥ, επιτέθηκαν εναντίον θέσεων του στρατού, καταγγέλλοντας την «επίθεση εναντίον του Σουδάν» με σκοπό να καταληφθεί ο έλεγχος της παραμεθόριας περιοχής.

Οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ δεν έχουν αντιδράσει στην κατηγορία αυτή μέχρι στιγμής.

Ούτε οι ΔΤΥ, από την πλευρά τους, έχουν δώσει στη δημοσιότητα οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην παράταξη επιβεβαίωσε πως μαχητές της πήραν προχθές Δευτέρα τον έλεγχο του περάσματος Τζάμπαλ Ουέινατ, ορεινής περιοχής στα σύνορα των τριών κρατών.

Ο σουδανικός στρατός ορκίστηκε να «υπερασπιστεί τη χώρα και την εθνική κυριαρχία της», χαρακτηρίζοντας την επίθεση αυτή μέρος ευρύτερης συνωμοσίας υποστηριζόμενης από ξένες δυνάμεις.

Το στρατιωτικό καθεστώς στο Σουδάν, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, υποστηρίζεται από την Αίγυπτο από τον Απρίλιο του 2023. Κατηγορεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πως υποστηρίζουν τις ΔΤΥ, κάτι που αρνείται το Αμπού Ντάμπι.

Το σουδανικό υπουργείο Εξωτερικών, ευθυγραμμισμένο με το γενικό επιτελείο, κατηγόρησε χθες τα ΗΑΕ, χώρα που διατηρεί στενές σχέσεις με τον στρατάρχη Χαφτάρ, πως υποστήριξε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τη «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Τα σύνορα του Σουδάν με τη Λιβύη χρησιμοποιούνται εδώ και πολύ καιρό ως διάδρομος για όπλα και μισθοφόρους που υποστηρίζουν την τρομοκρατική παραστρατιωτική ομάδα (σ.σ. τις ΔΤΥ), με χρηματοδότηση από τα Εμιράτα», σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Οι εντάσεις ανάμεσα στο Χαρτούμ και στο Αμπού Ντάμπι ανέβηκαν κατακόρυφα τον Μάιο, έπειτα από πλήγματα drones για πρώτη φορά στο Πορτ Σουδάν, αστικό κέντρο και λιμάνι στρατηγικής σημασίας στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στα παράλια στην Ερυθρά Θάλασσα, υπό τον έλεγχο του τακτικού στρατού. Μετά τις επιδρομές αυτές, η κυβέρνηση του Σουδάν –διορισμένη από τον στρατό– ανακοίνωσε πως διακόπτει τις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα πως εξοπλίζουν τις ΔΤΥ.

Όλες οι διεθνείς προσπάθειες μεσολάβησης για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος έχουν αποτύχει μέχρι σήμερα κι η βία συνεχίζει να κλιμακώνεται, ειδικά στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά).

