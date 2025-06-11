Και επίσημα η απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ανακοίνωσε την Τρίτη την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, μετά από αρκετές ημέρες έντονων διαδηλώσεων κατά των επιχειρήσεων του ICE, που συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, εκτεταμένες καταστροφές και περιστατικά λεηλασιών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Κάρεν Μπας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναμενόταν συνάντησή της με τον αρχηγό της αστυνομίας του Λος Άντζελες για να συζητήσουν την πιθανότητα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας ως απάντηση στις αναταραχές.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) την Τρίτη και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Θα ισχύει σε μια περιοχή περίπου ενός τετραγωνικού μιλίου στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Οι τοπικές αρχές επιδιώκουν με αυτό το μέτρο να αποκαταστήσουν την τάξη και να περιορίσουν τα βίαια επεισόδια που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες νύχτες.

Η δήμαρχος επίσης επισήμανε ότι «θα τηλεφωνήσει» στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς παραμένουν στην πόλη. «Θέλω να του πω να σταματήσει τις επιδρομές. Θέλω να του πω ότι αυτή είναι μια πόλη μεταναστών. Θέλω να του πω ότι αν θέλει να καταστρέψει την οικονομία της πόλης του Λος Άντζελες, τότε να επιτεθεί στον πληθυσμό των μεταναστών», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

