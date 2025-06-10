Η πλειοψηφία των Αμερικανών εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά και τους πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, σε απάντηση στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov.

Όπως αναφέρει το Axios, o Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλέξει μια στρατιωτικοποιημένη προσέγγιση απέναντι στο κύμα αντίδρασης που προκαλούν οι πολιτικές του. Αν και οι ψηφοφόροι στήριξαν αρχικά την αυστηρή μεταναστευτική του ατζέντα, φαίνεται να αποδοκιμάζουν την κλιμάκωση μέσω στρατιωτικών μέσων.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή στο Λος Άντζελες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για σειρά επιχειρήσεων της υπηρεσίας μετανάστευσης στην περιοχή.

Σε απάντηση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενεργοποίησε το Σάββατο την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών, ενώ κινητοποίησε εκατοντάδες Πεζοναύτες στην πόλη.

Την Κυριακή, ο Τραμπ διέταξε την αποστολή επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς για 60 ημέρες. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, επέκρινε την απόφαση μέσω του X (πρώην Twitter), χαρακτηρίζοντάς την "ανεύθυνη" και "ανούσια".

Παράλληλα, περίπου 700 Πεζοναύτες στάλθηκαν για την προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων και περιουσιών, το μόνο που επιτρέπει ο νόμος για την αποστολή στρατού στο εσωτερικό.

Τα ποσοστά:

Το 47% των Αμερικανών ενηλίκων διαφωνούν με την αποστολή Πεζοναυτών στο Λος Άντζελες, ενώ μόλις το 34% την εγκρίνει.

Το 45% αποδοκιμάζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, ενώ το 38% συμφωνεί.

Αντίστοιχο ποσοστό (45%) διαφωνεί και με τις διαδηλώσεις κατά της ICE, ενώ 36% τις υποστηρίζουν και 19% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Όπως σημειώνει το Axios, οι Αμερικανοί παραδοσιακά αποδοκιμάζουν τις διαδηλώσεις για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Οι απόψεις διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό με βάση την κομματική ταυτότητα:

Το 58% των Δημοκρατικών εγκρίνει τις διαδηλώσεις κατά της ICE, έναντι μόλις 15% των Ρεπουμπλικανών.

Το 68% των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει την παρουσία των Πεζοναυτών, έναντι μόλις 12% των Δημοκρατικών.

Την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς εγκρίνει το 75% των Ρεπουμπλικανών, αλλά μόλις το 13% των Δημοκρατικών.





Πηγή: skai.gr

