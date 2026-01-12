Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα Ηνωμένα Έθνη εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν

Ο εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Στεφάν Ντουζαρίκ υπογραμμίζει ότι η χρήση θανατηφόρας βίας κατά διαδηλωτών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «πολύ ανησυχητική για τη Μέση Ανατολή».

Τη βαθιά ανησυχία των Ηνωμένων Εθνών για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ υπογραμμίζοντας ότι η χρήση θανατηφόρας βίας κατά διαδηλωτών συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην έδρα του ΟΗΕ, ο κ. Ντουζαρίκ σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας «ήταν πολύ σαφής στη γλώσσα που χρησιμοποιεί για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και για την καταστολή και τους θανάτους αμάχων», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ ανησυχητική για τη Μέση Ανατολή».

Σε ερώτηση εάν ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί ότι η χρήση θανατηφόρας βίας κατά διαδηλωτών στο Ιράν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κ. Ντουζαρίκ απάντησε ότι «ναι, παραβιάζει».

«Υπάρχει εγγενές δικαίωμα των ανθρώπων να διαδηλώνουν ειρηνικά», τόνισε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι οι αρχές επιβολής του νόμου οφείλουν να προστατεύουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές. «Η επιβολή του νόμου πρέπει να προστατεύει όσους θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά. Αν υπάρξει βία, η χρήση βίας πρέπει να είναι αναλογική, κάτι που δεν έχουμε δει από όσα έχουμε παρακολουθήσει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες επιβεβαίωσης στοιχείων λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένος αριθμός θυμάτων, τονίζοντας ωστόσο ότι «είναι σαφές για εμάς ότι ένας αριθμός ανθρώπων, αμάχων, έχει σκοτωθεί».

Όπως είπε, οι υπηρεσίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ χρησιμοποιούν πολλαπλούς διαύλους πληροφόρησης. «Οι συνάδελφοί μας στον τομέα ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν τρόπους συλλογής πληροφοριών. Έχουμε καταφέρει να παραμείνουμε σε επαφή με τους συναδέλφους μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Δεν ήταν εύκολο και γινόταν αποσπασματικά» ανέφερε.

Ο κ. Ντουζαρίκ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ΟΗΕ διατηρεί παρουσία στο Ιράν. «Υπάρχει ομάδα της χώρας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «ορισμένοι εργάζονται από το σπίτι, αλλά όλοι είναι ασφαλείς και καταγεγραμμένοι».

Σε πολιτικό επίπεδο, ο εκπρόσωπος εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία για τη ρητορική, τη πολεμική ρητορική που έχουμε ακούσει από διάφορα μέρη σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν», επαναλαμβάνοντας την έκκληση του ΟΗΕ για επιστροφή στον διάλογο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ξένης παρέμβασης, ο κ. Ντουζαρίκ τόνισε ότι ο ΟΗΕ «προωθεί τον διάλογο» και επιθυμεί «να μπορούν οι Ιρανοί που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά να το κάνουν», υπογραμμίζοντας ότι «ο Καταστατικός Χάρτης είναι πολύ σαφής».

Αναφορικά με τις κυρώσεις, υπενθύμισε τη διαχρονική θέση του ΟΗΕ ότι συχνά πλήττουν περισσότερο τους πολίτες παρά τις ηγεσίες. «Πάντα εκφράζαμε την ανησυχία μας για τις κυρώσεις που τείνουν να βλάπτουν περισσότερο τους πολίτες παρά τους ηγέτες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση έχει ευθύνη για την ευημερία των πολιτών της χώρας «είτε σωματική είτε οικονομική».

Παρότι «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί», ο κ. Ντουζαρίκ κατέστησε σαφές ότι ο ΟΗΕ παραμένει προσηλωμένος στην προστασία των αμάχων και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων εν μέσω της συνεχιζόμενης αναταραχής στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

