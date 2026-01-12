Προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον κίνδυνο που ενέχει μια πιθανή σύγκρουση με το Ιράν απηύθυνε τη Δευτέρα η Κατάεμπ Χεζμπολάχ, η ισχυρότερη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση του Ιράκ, με αφορμή τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιλογών ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Κατάεμπ Χεζμπολάχ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι ένας «πόλεμος κατά του Ιράν δεν είναι περίπατος, αλλά μια φωτιά που, αν ανάψει, δεν θα σβήσει μέχρι να τριφτεί η μύτη σας στο χώμα, και το κόστος θα είναι διπλάσιο του οφέλους που σκοπεύει να αποκομίσει ο άπληστος αφέντης σας».

Η Κατάεμπ Χεζμπολάχ κάλεσε επίσης τους μαχητές της να σταθούν αλληλέγγυοι στον ιρανικό λαό, χαρακτηρίζοντας την υπεράσπιση του Ιράν ως υπεράσπιση των ιερών του ευρύτερου μουσουλμανικού έθνους.

Παράλληλα κάλεσε τους Ιρακινούς και τις συμμαχικές ομάδες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να αγνοήσουν «τις φωνές των προδοτών και των κινδυνολόγων».

Το Ιράκ, χώρα με σιιτική πλειοψηφία, διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, κυρίως λόγω βαθιά ριζωμένων κοινών θρησκευτικών και πολιτισμικών δεσμών.



