O Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τις προθέσεις Τραμπ για διπλωματία, πριν από πιθανή επέμβαση στο Ιράν

Πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σκέφτεται στρατιωτική επέμβαση στο πολυτάραχο Ιράν, αν πρώτα δεν εξαντλήσει κάθε διπλωματική προσπάθεια 

«Δεν φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε στρατωτικά μέσα στο Ιράν», δήλωσουν πηγές μέσα από το Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν πως ο πρόεδρος Τραμπ θέλει πρώτα να εξαντλήσει κάθε διπλωματική ενέργεια για να λυθεί το ζήτημα στο Ιράν, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. 

Μένει να δούμε κατά πόσο θα διατηρήσει αυτή τη στάση ο Αμερικανός προέδρος, ο οποίος ως γνωστόν, αλλάζει συχνά γνώμη. 

