«Δεν φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε στρατωτικά μέσα στο Ιράν», δήλωσουν πηγές μέσα από το Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν πως ο πρόεδρος Τραμπ θέλει πρώτα να εξαντλήσει κάθε διπλωματική ενέργεια για να λυθεί το ζήτημα στο Ιράν, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση.

Μένει να δούμε κατά πόσο θα διατηρήσει αυτή τη στάση ο Αμερικανός προέδρος, ο οποίος ως γνωστόν, αλλάζει συχνά γνώμη.

Πηγή: skai.gr

