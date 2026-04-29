Ο Ινδός μεγιστάνας Ανάντ Αμπάνι προσφέρθηκε να φιλοξενήσει στο καταφύγιο άγριας ζωής που διαθέτει στην Ινδία τους 80 «ιπποπόταμους της κοκαΐνης» του Πάμπλο Εσκομπάρ, τους οποίους η κυβέρνηση της Κολομβίας σχεδιάζει να θανατώσει.

Οι ιπποπόταμοι εισήχθησαν αρχικά στη χώρα τη δεκαετία του 1980 από τον διαβόητο βαρόνο ναρκωτικών, ο οποίος οραματιζόταν τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους στη Λατινική Αμερική. Τα ζώα αγοράστηκαν και μεταφέρθηκαν στην Κολομβία με τα τεράστια κέρδη από το εμπόριο κοκαΐνης του καρτέλ του Μεδεγίν και έγιναν σύμβολο της υπερβολής, της δύναμης και του πλούτου που είχε αποκτήσει ο Εσκομπάρ μέσω των ναρκωτικών.

Έκτοτε, ο πληθυσμός τους έχει εκτοξευθεί σε περίπου 160, με την παρουσία τους να απειλεί πλέον τα αυτόχθονα είδη. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Κολομβία ανακοίνωσε σχέδιο θανάτωσης 80 εξ αυτών, απόφαση που πυροδότησε έντονες συζητήσεις, σύμφωνα με το CNN.

Ο Αμπάνι ζήτησε από την κολομβιανή κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της, προτείνοντας τη μεταφορά των ζώων στο κέντρο διάσωσής του. «Αυτοί οι 80 ιπποπόταμοι δεν επέλεξαν πού θα γεννηθούν, ούτε δημιούργησαν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι ζωντανά όντα και, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να τα σώσουμε μέσω μιας ασφαλούς και ανθρώπινης λύσης, έχουμε την ευθύνη να το προσπαθήσουμε», τόνισε.

Ένας «ναός» για τα ζώα

Στην πόλη Τζαμναγκάρ της πολιτείας Γκουτζαράτ, ο Αμπάνι ίδρυσε το κέντρο προστασίας της φύσης Vantara, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από 150.000 ζώα από 2.000 διαφορετικά είδη. Εκεί προτείνει να μεταφερθούν οι ιπποπόταμοι που σήμερα ζουν γύρω από τη Hacienda Nápoles, το άλλοτε κτήμα του Εσκομπάρ που πλέον λειτουργεί ως τουριστικό αξιοθέατο.

«Είμαστε πρόθυμοι να φροντίσουμε αυτούς τους ιπποπόταμους σε ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον, που εγγυάται την ευημερία τους και αντανακλά τα χαρακτηριστικά του τρέχοντος οικοτόπου τους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Vantara. Οι υπεύθυνοι του κέντρου εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να ξεκινήσουν διάλογο με την κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, τον οποίον μάλιστα κάλεσαν να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις τους.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του προέδρου της Reliance Industries, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας στην Ινδία, δηλώνει λάτρης των ζώων. «Στα ζώα βλέπω τον Θεό, και η Vantara είναι ένας ναός», σημειώνει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος απασχόλησε τη διεθνή επικαιρότητα το 2024, λόγω των πολυτελών γαμήλιων εορτασμών του με τη Ραντίκα Μέρτσαντ.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας επιμένει στη λύση της θανάτωσης, ισχυριζόμενη πως ο πληθυσμός είναι αδύνατον να ελεγχθεί. Εκτιμάται πως μέχρι το 2030 ο αριθμός τους θα φτάσει τους 500, επηρεάζοντας ανεπανόρθωτα το οικοσύστημα και απειλώντας είδη όπως το μανάτι και τη χελώνα του ποταμού.

Αν και το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας εξέτασε τη μεταφορά τους σε χώρες όπως ο Ισημερινός, οι Φιλιππίνες ή το Μεξικό, οι επιλογές αυτές δεν προχώρησαν λόγω διεθνών περιορισμών και επιχειρησιακών δυσκολιών. Και η πρόταση του Αμπάνι ίσως είναι η τελευταία ελπίδα για τη διάσωση των άγριων ζώων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.