Τραμπ: Eτοιμάζεται να παίξει το «χαρτί» του παρατεταμένου αποκλεισμού του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, στοχεύοντας στα ταμεία του καθεστώτος σε μια υψηλού ρίσκου προσπάθεια να το εξαναγκάσει σε υποχώρηση στο θέμα των πυρηνικών, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό, σημειώνει η Wall Street Journal.

Σε πρόσφατες συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης τη Δευτέρα στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room), ο Τραμπ επέλεξε να συνεχίσει να πιέζει την οικονομία του Ιράν και τις εξαγωγές πετρελαίου του, εμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα προς και από τα λιμάνια του. Εκτίμησε ότι οι άλλες επιλογές του -να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς ή να αποχωρήσει από τη σύγκρουση- ενείχαν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, η συνέχιση του αποκλεισμού παρατείνει επίσης μια σύγκρουση που έχει αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, έχει πλήξει τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ και έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις προοπτικές νίκης των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Έχει επίσης οδηγήσει στον χαμηλότερο αριθμό διελεύσεων μέσω του Στενού του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου.

Από τότε που τερμάτισε τις επιθέσεις με την κατάπαυση του πυρός της 7ης Απριλίου, ο Τραμπ έχει ανοίξει ένα «παράθυρο» για την επίλυση της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας, αφού προηγουμένως είχε απειλήσει να καταστρέψει ολοκληρωτικά τον ιρανικό πολιτισμό.

Ωστόσο, εξακολουθεί να επιδιώκει να εντείνει την πίεση στο καθεστώς έως ότου υποχωρήσει στη βασική του απαίτηση: την πλήρη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι η πρόταση τριών σταδίων του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τη μεταφορά των πυρηνικών συνομιλιών στην τελική φάση των συνομιλιών αποδείκνυε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματευόταν καλή τη πίστει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Προς το παρόν, ο Τραμπ εμφανίζεται ικανοποιημένος με έναν επ’ αόριστον αποκλεισμό, για τον οποίο έγραψε την Τρίτη στο Truth Social ότι ωθεί το Ιράν σε «κατάσταση κατάρρευσης». Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αποκλεισμός πλήττει αποδεδειγμένα την ιρανική οικονομία -η χώρα δυσκολεύεται να αποθηκεύσει το αδιάθετο πετρέλαιό της.

Η απόφαση του Τραμπ αντιπροσωπεύει κατά κάποιον τρόπο μια νέα φάση του πολέμου και αναδεικνύει το γεγονός ότι ο πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει πάντοτε μια γρήγορη νίκη, δεν διαθέτει ένα «μαγικό ραβδί».

Η παύση των εχθροπραξιών θα προσέφερε μια γρήγορη έξοδο από τη σύγκρουση και ανακούφιση για την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, η πρόταση του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να καθορίσει αυτή τους όρους.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών, από την άλλη, θα αποδυνάμωνε περαιτέρω ένα ήδη πληγωμένο Ιράν, αλλά πιθανότατα θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου, αυξάνοντας το κόστος του πολέμου. Ο αποκλεισμός περιορίζει τα έσοδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά δεσμεύει τις αμερικανικές δυνάμεις σε μια πιο μακροχρόνια παρουσία στη Μέση Ανατολή -χωρίς την εγγύηση ότι το καθεστώς θα υποχωρήσει.

Ο Τραμπ δέχεται αντικρουόμενες συμβουλές σχετικά με τα επόμενα βήματά του. Ορισμένοι αξιωματούχοι, όπως ο γερουσιαστής Λίντσει Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, καλούν ανοιχτά τον Λευκό Οίκο να συνεχίσει την πίεση προς την Τεχεράνη. Άλλοι που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, ανησυχούν ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ ή μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου θα έβλαπτε την οικονομία -ένα πιθανό πολιτικό πλήγμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν είναι προς το παρόν διατεθειμένος να εγκαταλείψει την απαίτησή του ότι το Ιράν θα δεσμευτεί να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

