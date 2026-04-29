Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σπρώχνει τη ΝΑ Ασία στην «αγκαλιά» της Ρωσίας

Τον κώδωνα του κινδύνου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας κρούει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προτρέποντάς τες να μην στραφούν στη Ρωσία για την προμήθεια πετρελαίου και λιπασμάτων στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις εκτεταμένες ελλείψεις που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μετά τη συνάντησή της με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στο Μπρουνέι την Τρίτη, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κάλεσε την περιοχή να δει τη «μεγάλη εικόνα», λέγοντας ότι η αγορά ρωσικού πετρελαίου και λιπασμάτων θα επέτρεπε στη Μόσχα να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όμως για την ευρύτερη περιοχή, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη Μέση Ανατολή για την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων και λιπασμάτων, οι προειδοποιήσεις αυτές φαίνεται να πέφτουν στο κενό, καθώς οι χώρες σπεύδουν να κλείσουν συμφωνίες με τη Μόσχα.

Η Ινδονησία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα εισαγάγει έως και 150 εκατ. βαρέλια ρωσικού αργού, στο πλαίσιο συμφωνίας που επετεύχθη μετά τη συνάντηση του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Οι Φιλιππίνες, σύμμαχος των ΗΠΑ, παρέλαβαν τον Μάρτιο το πρώτο φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου εδώ και πέντε χρόνια, ενώ η Ταϊλάνδη φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Ρωσία την αγορά λιπασμάτων.

Το Βιετνάμ, από την άλλη, υπέγραψε συμφωνία με τη Ρωσία πριν από τον πόλεμο για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας - συμφωνία που πλέον έχει αποκτήσει επείγουσα σημασία.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αποφέρει στη Ρωσία σημαντικά απρόσμενα κέρδη. Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και η προσωρινή εξαίρεση του ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται στη θάλασσα από τις αμερικανικές κυρώσεις, έχουν προσφέρει στη Μόσχα κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν ενισχύσει το αφήγημά της ότι οι δυτικές προσπάθειες διεθνούς απομόνωσής της έχουν αποτύχει.

Το κύμα συμφωνιών εγείρει επίσης ερωτήματα για το αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να προσφέρει στη Ρωσία παράθυρο για την εμβάθυνση των δεσμών της σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Από την Τζακάρτα έως το Ανόι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντιμετωπίζονται, σε γενικές γραμμές, ευνοϊκά. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 είχε περιορισμένο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με έρευνες. Δημοσκόπηση του 2024 που δημοσιεύθηκε από τον Economist διαπίστωσε ότι σε δύο χώρες της περιοχής -την Ινδονησία και το Βιετνάμ- περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων ήθελαν να νικήσει η Ρωσία στον πόλεμο. Έρευνα του Pew Research Center το 2025 διαπίστωσε ότι το 64% των Ινδονήσιων είχε ευνοϊκή άποψη για τη Ρωσία, έναντι 48% στις ΗΠΑ.

«Ο Πούτιν θεωρείται ο ισχυρός άνδρας που ορθώνει ανάστημα απέναντι στη Δύση και υπερασπίζεται τις παραδοσιακές αξίες. Αυτή η μάτσο εικόνα έχει αρκετά μεγάλη απήχηση σε πολλές χώρες της περιοχής», σημειώνει ο Ίαν Στόρεϊ, από το Ινστιτούτο ISEAS-Yusof Ishak της Σιγκαπούρης, ο οποίος ερευνά τη στροφή του Κρεμλίνου προς την περιοχή.

Η Ρωσία έχει μακροχρόνιους δεσμούς με κομμουνιστικά διοικούμενες χώρες όπως το Βιετνάμ και το Λάος. Θεωρείται επίσης φιλική προς τους μουσουλμάνους, λόγω της υποστήριξής της προς την Παλαιστίνη, προσθέτει ο Στόρεϊ, συμπληρώνοντας ότι οι πόλεμοι στην Τσετσενία και η σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεχαστεί.

Ωστόσο, καθώς δεν διαθέτει την ίδια οικονομική και στρατιωτική ισχύ με τις ΗΠΑ και την Κίνα, αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν όρια στην δυνατότητα της Ρωσίας να διευρύνει την επιρροή της στην περιοχή.

Η αυξημένη εξάρτηση της Ρωσίας από την Κίνα ενδέχεται να κάνει ορισμένες χώρες που έχουν θαλάσσιες διαφορές με το Πεκίνο να διστάσουν όσον αφορά την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών τους με τη Μόσχα, ιδίως όταν πρόκειται για στρατιωτικές προμήθειες.

Η απόφαση των ΗΠΑ να αναστείλουν τις κυρώσεις στις αποστολές ρωσικού πετρελαίου ελήφθη τον Μάρτιο, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Η εξαίρεση παρατάθηκε για 30 ημέρες στα μέσα Απριλίου, έπειτα από πιέσεις προς την Ουάσινγκτον από ασιατικές χώρες όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδία. Το αν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να παρατείνουν ξανά την αναστολή των κυρώσεων θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόθεση πολλών ασιατικών χωρών να συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, η πυρηνική ενέργεια είναι ένας τομέας στον οποίο η Ρωσία μπορεί να ελπίζει ότι θα δρέψει κέρδη.

«Αυτή η κρίση έκανε τις χώρες να επανεκτιμήσουν τις σχέσεις τους με άλλες χώρες και να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους. Και θα εξετάσουν ζητήματα όπως η ενεργειακή κυριαρχία, η διαφοροποίηση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», προσθέτει ο Στόρεϊ.

Η Ρωσία, σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας, έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με τη Μιανμάρ και το Βιετνάμ για την παροχή πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες χώρες που ανταγωνίζονται τη Μόσχα σε τέτοιες συνεργασίες.

Τελικά, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έδωσε στη Ρωσία την ευκαιρία «να προβληθεί ως αξιόπιστος και σταθερός εταίρος της Νοτιοανατολικής Ασίας, ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια», εξηγεί ο Στόρεϊ.

Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες έχουν συμβολική σημασία και για τις δύο πλευρές. Για την Ινδονησία, τέτοιες συμφωνίες υπογραμμίζουν μια πολιτική αδέσμευσης. «Η Ινδονησία θέλει επιβεβαίωση του καθεστώτος της από τη Μόσχα και να στείλει μήνυμα στον δυτικό κόσμο και στις ΗΠΑ ότι δεν θα εκτελεί τις εντολές τους», σημειώνει ο καθηγητής Λέσεκ Μπουζίνσκι, από το Κέντρο Στρατηγικών και Αμυντικών Μελετών του Australian National University.

Λειτουργούν επίσης ως αντίβαρο στην εσωτερική κριτική για πολιτικές που έχουν κλίνουν περισσότερο προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αμφιλεγόμενης απόφασης του προέδρου Πραμπόβο να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, αποδίδει αξία στη «φωνή» της Ινδονησίας σε διεθνή φόρα -όπως ο ΟΗΕ, η G20 και οι BRICS- όπου έχει υποστηρίξει το αφήγημα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «πρόβλημα του δυτικού κόσμου», προσθέτει ο Μπουζίνσκι.

Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί στο Καζάν κοινή επετειακή σύνοδος κορυφής μεταξύ Ρωσίας και ASEAN, για τα 35 χρόνια των σχέσεων τους. Ακόμη και αν δεν συμφωνηθεί τίποτα ουσιαστικό, προσθέτει ο Στόρεϊ, θα αποτελέσει απόδειξη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να έχει φίλους στο εξωτερικό. «Είναι ουσιαστικά μια τεράστια ευκαιρία φωτογράφισης για τον Πούτιν», αναφέρει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.