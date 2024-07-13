Ο νεότερος γιος του Μουκές Αμπάνι, του πλουσιότερου άνδρα της Ασίας, παντρεύτηκε την αγαπημένη του νωρίς το Σάββατο, σε αυτό που πολλοί ονόμασαν τον «γάμο της χρονιάς» και στον οποίο παρευρέθηκαν παγκόσμιες προσωπικότητες, μεγιστάνες των επιχειρήσεων και πολιτικοί.

Τα τελετουργικά του γάμου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η ανταλλαγή γιρλάντας από το ζευγάρι και η βόλτα γύρω από την ιερή φωτιά, ξεκίνησαν την Παρασκευή και ολοκληρώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα.

Οι εορτασμοί για τον γάμο του Ανάντ Αμπάνι, με την Ραντχίκα Μέρτσαντ πραγματοποιούνται στο οικογενειακό συνεδριακό κέντρο «Jio World Convention Centre» στη Βομβάη και στον πολυτελή πύργο 27 ορόφων της οικογένειας, το οποίο είναι το ακριβότερο ακίνητο στο κόσμο, μετά το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Στο πλαίσιο των πολύμηνων εκδηλώσεων πριν από τον γάμο πραγματοποιήθηκαν συναυλίες με τη συμμετοχή διάσημων ποπ σταρ, όπως της Ριάνα και του Τζάστιν Μπίμπερ.

Τους τετραήμερους γαμήλιους εορτασμούς, που ξεκίνησαν την Παρασκευή με την παραδοσιακή ινδουιστική γαμήλια τελετή, θα ακολουθήσει μια μεγαλειώδης δεξίωση που θα διαρκέσει ολόκληρο το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στη λίστα των προσκεκλημένων βρίσκονται οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και Μπόρις Τζόνσον, ο διευθύνων σύμβουλο της Saudi Aramco Αμίν Χ. Νάσερ, η Αντέλ, η Λάνα Ντελ Ρέι, ο Ντρέικ και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ωστόσο, η οικογένεια δεν έχει επιβεβαιώσει το ονόματα των καλεσμένων.

Τα τηλεοπτικά ειδησεογραφικά κανάλια έδειξαν διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν με κόκκινο σύνολο και τον επαγγελματία παλαιστή και τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Τζον Σίνα να καταφθάνει.

Οι καλεσμένοι φορούσαν επίσης παραδοσιακά φορέματα από σημαντικούς Ινδούς σχεδιαστές μόδας. Έβαλαν τα παραδοσιακά κεντημένα «sherwanis», το μακρυμάνικο εξωτερικό παλτό που φορούν οι άνδρες στη Νότια Ασία. Η Cena ήρθε με γαλάζιο sherwani και λευκό παντελόνι. Ο Νικ Τζόνας φόρεσε ένα ροζ sherwani και ένα λευκό παντελόνι.

Η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το γαμήλιο χώρο από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένες αφίξεις των καλεσμένων που πέταξαν στη Βομβάη, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων προκάλεσαν πλημμύρες και διακοπές πτήσεων την περασμένη εβδομάδα.

Η υπερβολή και η επίδειξη χλιδής που συνοδεύει τον γάμο εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αυξανόμενη ανισότητα στην Ινδία, όπου το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών μεγαλώνει. Το γεγονός έχει επίσης πυροδοτήσει την οργή σε ορισμένους κατοίκους της Βομβάης, οι οποίοι λένε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κίνηση.

«Επηρεάζει τα κέρδη μας. Δεν με ενδιαφέρει πολύ ο γάμος», λέει ο Βίκραμ, ένας οδηγός ταξί.

Η οικογένεια Αμπάνι δεν έχει αποκαλύψει το κόστος του γάμου, αν και διοργανωτές γαμήλιων εκδηλώσεων εκτιμούν ότι έχουν ήδη ξοδέψει περίπου 11 - 13 δισεκατομμυρίων ρούπια (132-156 εκατομμύρια δολάρια). Φημολογήθηκε μάλιστα ότι η Rihanna έλαβε αμοιβή 7 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Τζάστιν Μπίμπερ 10 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

