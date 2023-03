Τουλάχιστον 10 νεκροί από κατολίσθηση στην Ινδονησία - Δείτε βίντεο

Σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη από κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στην περιοχή Νατούνα της Ινδονησίας όταν σπίτια θάφτηκαν στη λάσπη από κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε η υπηρεσία της χώρας για την αντιμετώπιση καταστροφών.

#BREAKING: Authorities in Indonesia say at least 10 people confirmed dead, others unaccounted for following landslide in Serasan area of Riau Islandspic.twitter.com/JtVe4YjdrI — I.E.N. (@BreakingIEN) March 6, 2023

Ο Τζουνάιναχ, αξιωματούχος της υπηρεσίας αυτής στην επαρχία των Νήσων Ριάου, σημείωσε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί και ότι οι επικοινωνίες στην περιοχή έχουν διακοπεί.

"Ο καιρός αλλάζει. Οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι ισχυροί. Τα παλιρροϊκά κύματα είναι ψηλά", πρόσθεσε.

At least 10 people reported dead, many others presumed missing after landslide in the Serasan area of Indonesia's Riau Islands, disaster agency says https://t.co/d7hVeGBcXJ — Factal News (@factal) March 6, 2023

Η υπηρεσία του προσθέτει σε ανακοίνωσή της ότι επιζώντες απομακρύνθηκαν από την περιοχή Σιραζάν, ενώ ομάδα έρευνας και διάσωσης έχει αποσταλεί εκεί.

In the Serasan region of Riau Islands, #Indonesia, officials report that a minimum of ten people have been confirmed dead, while others remain missing, as a result of a #landslide. pic.twitter.com/gZllTbKHJ9 — Newsistaan (@newsistaan) March 6, 2023

Σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία φαίνονται οι στέγες κτιρίων και δέντρα να βρίσκονται πεσμένα στο γεμάτο λάσπη έδαφος εν μέσω καταρρακτώδους βροχής.

Η πληγείσα περιοχή βρίσκεται σε απομακρυσμένο νησί, το οποίο απέχει με πλοίο πέντε ώρες από την πρωτεύουσα της περιοχής Νατούνα, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.