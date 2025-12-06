Λογαριασμός
Οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Ινδονησία ξεπέρασαν τους 900

Οι νεκροί ανέρχονται σε 908, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτόν, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 410 ανθρώπων ύστερα από σειρά τροπικών καταιγίδων 

Ινδονησία

Πάνω από 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη νήσο Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 908, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτόν, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 410 ανθρώπων ύστερα από σειρά τροπικών καταιγίδων και βροχών των μουσώνων που έπληξαν το τμήμα αυτό της Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ινδονησία πλημμύρες
