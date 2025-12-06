Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φιντάν: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας

«Η βασική αποστολή της θα πρέπει να είναι ο διαχωρισμός μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων κατά μήκος της συνοριακής γραμμής», τόνισε ο Φιντάν

Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης και της εντολής για τους κανόνες εμπλοκής, ενώ η βασική αποστολή της θα πρέπει να είναι ο διαχωρισμός μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων κατά μήκος της συνοριακής γραμμής.

Ο Φιντάν μίλησε στη διάρκεια της διάσκεψη του Φόρουμ της Ντόχα στο Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χακάν Φιντάν Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark