Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει ατελής χωρίς μια «πλήρη απόσυρση» των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ, χώρας που μεσολαβεί για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Δεν μπορούμε ακόμη να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια εκεχειρία, μια εκεχειρία μπορεί να είναι πλήρης μόνον με την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων (και) μια επιστροφή της σταθερότητας στη Γάζα», σημείωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι στη διάρκεια διάσκεψης στην Ντόχα.

Οι μεσολαβητές εργάζονται από κοινού για να προωθήσουν την επόμενη φάση της εκεχειρίας, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

