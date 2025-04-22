Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον μιας ομάδας τουριστών στο ινδικό Κασμίρ, στο Παχαλγκάμ, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

«Αυτοί οι δειλοί τρομοκράτες στόχευσαν αθώους, άοπλους τουρίστες που είχαν έρθει για να επισκεφθούν το Κασμίρ», δήλωσε σε ινδικά μέσα ενημέρωσης ο Ραβίντερ Ράινα, μέλος του κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Αστυνομική πηγή έκανε λόγο για τουλάχιστον πέντε τουρίστες νεκρούς και οκτώ τραυματίες και δήλωσε ότι πρόκειται για την πιο φονική τέτοια επίθεση στην περιοχή εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση.

Το Παχαλγκάμ είναι ένας δημοφιλής προορισμός σε μια περιοχή που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Η τοποθεσία προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, καθώς η βία των μαχητών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Περίπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν το Κασμίρ το 2024, στην πλειονότητά τους Ινδοί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Μια αυτονομιστική εξέγερση ανταρτών μαίνεται από το 1989 στο ινδικό Κασμίρ. Οι αντάρτες απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, το οποίο ελέγχει ένα μικρότερο τμήμα της περιοχής του Κασμίρ και, όπως η Ινδία, διεκδικεί την περιοχή στο σύνολό της.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ ότι υποστηρίζει ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κοιλάδα της Σριναγκάρ, κάτι το οποίο το Πακιστάν εξακολουθεί να διαψεύδει.

Οι μάχες υποχώρησαν από το 2019, όταν η κυβέρνηση Μόντι επέβαλε άμεσο έλεγχο της περιοχής από το Νέο Δελχί μετά την ανάκληση του ειδικού καθεστώτος αυτονομίας του Κασμίρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

