Μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου τη Δευτέρα του Πάσχα, έρχονται στο προσκήνιο διάφορα σενάρια. Ωστόσο, η προφητεία του αγίου Μαλαχία, από τον 12ο αιώνα, για τον τελευταίο Πάπα της Ρώμης και τη Δευτέρα Παρουσία έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media.

Σύμφωνα με τη La Reppublica, πολλές βρετανικές ταμπλόιντ δημοσιεύουν την πρόβλεψη ότι ο παπισμός θα τελειώσει το 2027 με έναν τελευταίο Ποντίφικα, που θα ονομάζεται «Πέτρος ο Ρωμαίος».

Συμπωματικά (μάλλον), τρεις από τους υποψήφιους διαδόχους του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου ονομάζονται Πέτρος.

Η «Προφητεία των Παπών»

Σύμφωνα με χειρόγραφο του 1139, το οποίο αποδίδεται στον Άγιο Μαλαχία και φέρεται να ανακαλύφθηκε στα μυστικά αρχεία του Βατικανού, ο «Πέτρος ο Ρωμαίος», θα είναι ο τελευταίος Πάπας πριν τη Δευτέρα Παρουσία, το 2027.

«Στον τελικό διωγμό της Αγίας Ρωμαϊκής Εκκλησίας, θα βασιλεύσει ο Πέτρος ο Ρωμαίος, ο οποίος θα θρέψει το ποίμνιό του εν μέσω πολλών θλίψεων, μετά τις οποίες η πόλη με τους επτά λόφους θα καταστραφεί και ο τρομερός Κριτής θα κρίνει τον λαό. Τέλος» αναφέρεται στην προφητεία.

Η τελευταία σελίδα του χειρόγραφου του Αγίου Μαλαχία, με την αναφορά στον «Πέτρο τον Ρωμαίο» - Πηγή: Wikipedia

Λέγεται ότι ο Μαλαχίας οραματίστηκε την παπική διαδοχή και το τέλος του κόσμου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Ρώμη.

Το κείμενο - που ονομάζεται «Προφητεία των Παπών» αποτελείται από 112 λατινικές φράσεις. Kαθεμία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε έναν Πάπα, αρχίζοντας από τον πάπα Κελεστίνο Β’ το 1143 και καταλήγοντας στον «Πέτρο τον Ρωμαίο».

Ανάμεσα στους επικρατέστερους καρδινάλιους για τη διαδοχή του πάπα Φραγκίσκου, τρεις φέρουν το όνομα Πέτρος – ο Peter Erdő (Πέτερ Έρντο) από την Ουγγαρία, ο Peter Turkson (Πίτερ Τέρκσον) από τη Γκάνα και ο Ιταλός Pietro Parolin (Πιέτρο Παρολίν).

Παντως, πολλοί λόγιοι θεωρούν πως το κείμενο γράφτηκε τελικά τον 16ο αιώνα και όχι από τον Μαλαχία, άρα δεν υπάρχει καμμία σκοτεινή προφητεία για το τέλος του Παπισμού και της Ανθρωπότητας.

