Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου - Γιατί θεωρείται ορόσημο η παρουσία του στην τελετή

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση, στην κηδεία του Ποντίφικα, να παραστεί ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αντί του βασιλιά Καρόλου, δεν είναι τυχαία

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας θα παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου αντί του Βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Ο διάδοχος του θρόνου, Γουίλιαμ, μελλοντικός επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα εκπροσωπήσει τον πατέρα του ταξιδεύοντας στο Βατικανό για τη νεκρώσιμο ακολουθία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, το Σάββατο.

Η απόφαση είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη παράδοση αναμένεται να αποτιμηθεί ως ορόσημο στον ρόλο του Γουίλιαμ ως παγκόσμιου πολιτικού και μελλοντικού βασιλιά.

Υπενθυμίζεται πως όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας ο Κάρολος, έδωσε επίσης «το παρών» στην κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', εκπροσωπώντας τη μητέρα του τη Βασίλισσα Ελισάβετ, το 2005.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πρίγκιπας Ουίλιαμ Πάπας Φραγκίσκος Κηδεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark