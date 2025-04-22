Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας θα παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου αντί του Βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Ο διάδοχος του θρόνου, Γουίλιαμ, μελλοντικός επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα εκπροσωπήσει τον πατέρα του ταξιδεύοντας στο Βατικανό για τη νεκρώσιμο ακολουθία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, το Σάββατο.

Η απόφαση είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη παράδοση αναμένεται να αποτιμηθεί ως ορόσημο στον ρόλο του Γουίλιαμ ως παγκόσμιου πολιτικού και μελλοντικού βασιλιά.

Υπενθυμίζεται πως όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας ο Κάρολος, έδωσε επίσης «το παρών» στην κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', εκπροσωπώντας τη μητέρα του τη Βασίλισσα Ελισάβετ, το 2005.

Πηγή: skai.gr

