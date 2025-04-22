Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας θα παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου αντί του Βασιλιά Καρόλου, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.
Ο διάδοχος του θρόνου, Γουίλιαμ, μελλοντικός επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα εκπροσωπήσει τον πατέρα του ταξιδεύοντας στο Βατικανό για τη νεκρώσιμο ακολουθία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, το Σάββατο.
Η απόφαση είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη παράδοση αναμένεται να αποτιμηθεί ως ορόσημο στον ρόλο του Γουίλιαμ ως παγκόσμιου πολιτικού και μελλοντικού βασιλιά.
Υπενθυμίζεται πως όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας ο Κάρολος, έδωσε επίσης «το παρών» στην κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', εκπροσωπώντας τη μητέρα του τη Βασίλισσα Ελισάβετ, το 2005.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.