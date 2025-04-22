Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για ζητήματα εμπορίου και για το Ιράν, λέγοντας πως εκείνος και ο Νετανιάχου «έχουμε την ίδια γραμμή σε όλα τα θέματα».

Η τηλεφωνική επικοινωνία κάλυψε «πολλά θέματα, όπως το εμπόριο, το Ιράν κλπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «η τηλεφωνική επικοινωνία πήγε πολύ καλά».

«Έχουμε την ίδια γραμμή σε όλα τα θέματα».

Πηγή: skai.gr

