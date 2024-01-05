Στο Μέγαρο των Απομάχων, στο Παρίσι, έγινε σήμερα η επίσημη τελετή στη μνήμη του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 27 Δεκεμβρίου.

Πολυάριθμοι ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ένας από τους επικεφαλής του στρατοπέδου των εθνικιστών στην Ευρώπη, βρέθηκαν στο Παρίσι για να συμμετάσχουν στον φόρο τιμής στον Ζακ Ντελόρ.

Παρόντες ήταν επίσης, δίπλα στη δήμαρχο της Λίλλης Μαρτίν Ομπρί, κόρη του Ζακ Ντελόρ, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρόο, οι πρόεδροι του Συμβουλίου, της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το επικήδειο στην τελετή εκφώνησε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αποτίοντας φόρο τιμής ανέφερε ότι ο Ζακ Ντελόρ «συμφιλίωσε τη Γαλλία με την Ευρώπη» και «την Ευρώπη με το μέλλον της».

Μετά τον επικήδειο του αρχηγού του κράτους, ακολούθησαν στην αυλή του Μεγάρου των Απομάχων το προσκλητήριο νεκρών, η «Μασσαλιώτιδα», ο γαλλικός εθνικός ύμνος, η «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν, ο ευρωπαϊκός ύμνος, αλλά ακούστηκαν και τζαζ μελωδίες, μουσική της οποίας ήταν λάτρης ο Ζακ Ντελόρ.

The European anthem (Ode to Joy) plays in Paris as Europe bids farewell to former European Commission President Jacques Delors. At this ceremony organised by France, the Portuguese president was seated right next to @vonderleyen and to @CharlesMichel. pic.twitter.com/qfLmcVCBls — Ana Matos Neves (@avnmneves) January 5, 2024

Ο επικήδειος του Μακρόν

«Ο Ζακ Ντελόρ ουδέποτε κουράσθηκε να εξερευνά για να συμφιλιώνει, ως ιχνηλάτης, να ανοίγει εναλλακτικές επιλογές, να χτίζει γέφυρες», δήλωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους στην αυλή του μεγάρου Ενβαλίντ (Μέγαρο των Απομάχων), στη διάρκεια της επίσημης τελετής.

«Το πρόσωπο της σημερινής Ευρώπης, ο Ζακ Ντελόρ συνέβαλε στη διαμόρφωσή του, γραμμή με γραμμή», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος αποτίοντας φόρο τιμής στον πατέρα του ευρώ, ο οποίος, επικεφαλής της Επιτροπής από το 1985 ως το 1995, εγκαθίδρυσε την ενιαία αγορά, προώθησε την υπογραφή των συμφωνιών του Σένγκεν, άρχισε το πρόγραμμα Erasmus, μεταρρύθμισε την κοινή αγροτική πολιτική...

Ο Ζακ Ντελόρ έκανε να αναδυθεί «η δυνατότητα μιας σοσιαλδημοκρατίας της χειραφέτησης», υπογράμμισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους. «Η δυνατότητα μιας ενωμένης Ευρώπης, αυτής του Σένγκεν, του Erasmus, του Μάαστριχτ, ενωμένης από κοινές αξίες, από την Κομποστέλα μέχρι τα Βαλκάνια, από τον Ατλαντικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα».

Μερικούς μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, στις οποίες ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν θεωρείται φαβορί στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι ο δρόμος του «συνεχίζεται».

«Ένας δρόμος δύσκολος, απόκρημνος, αυτός που απομακρύνεται από ευκολίες και ψεύτικα προσχήματα, (...), που συνδυάζει το Έθνος και την Ευρώπη, την οικονομική ισχύ και την κοινωνική δικαιοσύνη, το πραγματικό και το ιδεώδες», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Ζακ Ντελόρ ως πρώην υπουργό Οικονομίας επί Φρανσουά Μιτεράν (1981-1984), εφήμερη ελπίδα της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές του 1995, ο οποίος «συμφιλίωσε το σοσιαλισμό της κυβέρνησης με την αγορά και τους Γάλλους με την οικονομία».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

