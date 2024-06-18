Η υψηλή ζήτηση για ενέργεια στις βόρειες περιοχές της Ινδίας, που πλήττονται από υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, ανήλθε σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα για να καλύψει την ενεργειακή κατανάλωση, αν και το κύμα καύσωνα που κρατά ήδη μία εβδομάδα αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας (IMD) έχει προβλέψει θερμοκρασίες πάνω από το φυσιολογικό για τον Ιούνιο για τα βορειοδυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, υπάρχουν σχεδόν 25.000 ύποπτα περιστατικά θερμοπληξίας και 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι η ζήτηση για ενέργεια στις ώρες αιχμής ανήλθε στα 89 γιγαβάτ (GW), η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για το βόρειο τμήμα της χώρας, προσθέτοντας ότι η ισχυρή ζήτηση, που καταγράφεται από τις 17 Μαΐου, αποτελεί «πρόκληση».

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα Δελχί ήταν περίπου 44 βαθμοί Κελσίου χθες το απόγευμα, με την IMD να δηλώνει ότι η αισθητή θερμοκρασία ήταν 49,2 βαθμοί Κελσίου.

Στο Δελχί, που βρίσκεται αντιμέτωπο με λειψυδρία, οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν παραμείνει πάνω από τους 40 βαθμούς από τις 12 Μαΐου και αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το όριο αυτό στις 26 Ιουνίου.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι κατάφερε να παράσχει ενέργεια στις βόρειες περιοχές με εισαγωγές από τις γειτονικές χώρες. Το φετινό καλοκαίρι έχει καταγραφεί ζήτηση ρεκόρ 250GW για ενέργεια σε όλη τη χώρα, με το υπουργείο να εφαρμόζει διάφορα μέτρα καθώς η ανάγκη για κλιματιστικά και άλλες συσκευές ψύξης αυξάνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

