Ινδία: Δεκάδες νεκροί και 25.000 άρρωστοι από τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες

Το ασυνήθιστα σφοδρό κύμα καύσωνα που σάρωσε την Ινδία αυτό το καλοκαίρι υπάρχουν υποψίες πως έχει σκοτώσει περισσότερους από 100 ανθρώπους και έχει κάνει να νοσήσουν δεκάδες χιλιάδες άλλοι, αναφέρουν οι αρχές και μεταδίδουν ΜΜΕ, την ώρα που τμήματα της χώρας επλήγησαν επίσης προσφάτως από έναν κυκλώνα και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι αφόρητες θερμοκρασίες, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο, έφθασαν στους 50 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Δελχί και το διπλανό κρατίδιο Ραζαστάν τον Μάιο λόγω μιας σειράς παραγόντων, μια τάση που σύμφωνα με τους επιστήμονες επιδεινώθηκε λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν από θερμοπληξία στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα το καλοκαίρι, ανέφερε σήμερα η αρχή διαχείρισης καταστροφών του κρατιδίου, προσθέτοντας πως άλλοι 97 ύποπτοι θάνατοι από ηλίαση ερευνώνται.

Σχεδόν 25.000 άνθρωποι φαίνεται πως υπέστησαν θερμοπληξία κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου στην Ινδία, η οποία διαρκεί από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος ThePrint επικαλούμενος κυβερνητικά στοιχεία, με τα περιστατικά να κορυφώνονται τον Μάιο.

Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν διπλάσιες και πλέον ημέρες καύσωνα στη βορειοδυτική και ανατολική Ινδία σε σχέση με το σύνηθες για αυτήν την εποχή, ιδίως επειδή υπήρξαν λιγότερες καταιγίδες, που δεν συνδέονται με τους μουσώνες, και θερμοί άνεμοι που φύσησαν από άνυδρες γειτονικές περιοχές προς την Ινδία.

Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης σε βόρεια και δυτικά τμήματα της Ινδίας, όπου το κύμα καύσωνα ήταν ιδιαίτερα σφοδρό τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια των εθνικών εκλογών, με τις βρύσες να στεγνώνουν στο Δελχί και τα ζώα να καταρρέουν στα χωράφια.

Εν αντιθέσει, τμήματα της ανατολικής Ινδίας κλονίστηκαν από τον αντίκτυπο του κυκλώνα Ρέμαλ, με τις καταρρακτώδεις βροχές στο βορειοανατολικό κρατίδιο Άσαμ να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους από την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

