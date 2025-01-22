Τραγωδία στην Τουρκία: Δύο ακόμα συλλήψεις για τη φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

Στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη συλλήψεις - 11 συνολικά μέχρι στιγμής -, μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος της κωμόπολης Bolu Sedat Gülener και ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής Kenan Coşkun.

Η υπογραφή του αντιδημάρχου Sedat Gülener βρισκόταν στο πιστοποιητικό πυροπροστασίας που εξέδωσε ο δήμος Bolu για το εστιατόριο του ξενοδοχείου 19 ημέρες πριν από την πυρκαγιά, σύμφωνα με το haberturk.com.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν λειτούργησαν ο συναγερμός και το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης.

Πηγή: skai.gr

