Τραμπ εναντίον Ευρώπης, λογικής και διεθνούς δικαίου - Αναμένει η Ελλάδα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ένα ισχυρό ταρακούνημα στην Ευρώπη – που δεν θα είναι στους ρυθμούς του YMCA - αναμένεται από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ. Οι πιο απαισιόδοξοι μετά την εικόνα της φιέστας και όσα ακούστηκαν στην τελετή ορκωμοσίας τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και από τον Ίλον Μάσκ – με τον τρομακτικό χαιρετισμό - μιλούν για ισχυρό «σεισμό» που έρχεται. Όταν ο αναθεωρητισμός κάνει άλματα περνώντας τον Ατλαντικό, ο εθνικολαϊκισμός και η ακροδεξιά ενισχύονται και το «τσουνάμι» είναι φυσιολογικό να χτυπήσει με μεγαλύτερη ορμή τη γηραιά Ήπειρο από ότι την περίοδο 2017-2021.

Από την τελετή στην Ουάσιγκτον έγινε σαφές πως επιφανείς δισεκατομμυριούχοι, στην πλειοψηφία τους με ακραίες απόψεις, ξεκίνησαν μια συμμαχία με τους πολιτικούς. Η αναμονή της νέας ατζέντας που έχει βάλει ο Τραμπ και αφορά την απόσυρση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το κλίμα, τις εξορύξεις, τους δασμούς, τα ενεργειακά και το «κυνήγι» κατά των μεταναστών έχει ήδη προκαλέσει αλλαγές στους σχεδιασμούς των μεγάλων κρατών. Στο στόχαστρό του είναι ο Καναδάς, η Κίνα και το Μεξικό, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τον τρόπο που αναπαράγεται η ακροδεξιά ρητορική τα τελευταία χρόνια ο τραμπισμός θα «εξαχθεί» πρώτα στην Ευρώπη και μετά στον υπόλοιπο πλανήτη.

Θα πρέπει να ανησυχούμε στην Ελλάδα; Είναι γεγονός πως η στρατηγική εταιρική σχέση που έχει οικοδομηθεί με τις ΗΠΑ βασίζεται σε ισχυρά θεμέλια. Δεν υπήρξε πρόβλημα στην πρώτη του θητεία, ωστόσο όλοι έχουν καταλάβει πως η «δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς». Υπάρχει άλλωστε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη με προμετωπίδα τα F-35 τα οποία με την παράδοσή τους από το 2028 θα αλλάξουν τη δυναμική της πολεμικής αεροπορίας. Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα συμφέροντα των ΗΠΑ ταυτίζονται με της χώρας μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο podcast «Table Τoday», επανήλθε στην πρόταση του για ενιαία αμυντική πολιτική στην Ε.Ε. μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάκαμψης που θα χρηματοδοτήσει τις ανάγκες των κρατών μελών. Η ελληνική πλευρά αναμένει τα πρώτα δείγματα γραφής.

Το γεγονός πως κάποιοι πολιτικοί πρώην και νυν από την Ελλάδα έχουν ήδη σπεύσει να κάνουν ανοίγματα προς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν μη αναμενόμενο. Το πιο πιθανό είναι να επιχειρήσουν να πλησιάσουν τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αν δεν έχει ήδη γίνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να έχει υποστηρικτές παντού ανά τον κόσμο, συνομιλητές στην Ευρώπη και σίγουρα το ίδιο επιθυμεί δια αντιπροσώπων και στην Ελλάδα.

Το βλέμμα της ελληνικής πλευράς είναι στραμμένο στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και στην πιθανότητα επιβολής ενός επώδυνου συμβιβασμού για τον Ζελένσκι και ακόμα πιο πολύ στη Μέση Ανατολή όπου ο Ερντογάν επιθυμεί να κερδίσει πολλά περισσότερα και από όσα έχει ήδη κάνει φανερό πως θέλει. Ο Τραμπ θα πρέπει να κόψει τον «γόρδιο δεσμό» και να βρει τρόπους συμβιβασμού Τουρκίας και Ισραήλ ώστε να έχει τους πάντες ευχαριστημένους. Επιμύθιο: κάπου στην ατζέντα του Τραμπ βρίσκεται και η Ελλάδα, απλώς δίπλα της υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί «παίχτες». Η λίστα των καλεσμένων του στη γιορτή της Δευτέρας δείχνει τους συμμάχους του και σίγουρα δεν είναι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκρουση ξεκίνησε και η γηραιά ήπειρος οφείλει να αφυπνιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.