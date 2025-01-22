Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην Τουρκία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανεβάζει σε 76 τους νεκρούς.

Το ξενοδοχείο, οι τιμές του οποίου ήταν από τις υψηλότερες όλων των χιονοδρομικών κέντρων της Τουρκίας, υποδεχόταν μία εύπορη πελατεία: στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και διάσημους γιατρούς.

Στην καρδιά των χειμερινών διακοπών, οι περισσότεροι βρίσκονταν εκεί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Sözcü, ο Νεντίμ Τουρκμέν, μαζί με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά ηλικίας 18 και 22 ετών, συγκαταλέγονται στα θύματα.

«Δεν έχουμε κανένα νέο της οικογένειάς μου στο δωμάτιο 9.013 (...) Είμαστε παγιδευμένοι στην φωτιά και χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια», έγραφε η Αλά Ντορά στον λογαριασμό της στο Instagram πριν πεθάνει, γράφουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σήμερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθη στην κηδεία των 8 μελών της οικογένειας πρώην βουλευτή του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στο Μπολού, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από το Καρτάλκαγια: η κόρη του Ζεχρά Σένα Γκιουλτεκίν και τουλάχιστον άλλα επτά μέλη της οικογένειάς της χάθηκαν στις φλόγες, ανάμεσά τους ο σύζυγός της, τα τέσσερα παιδιά της, ο γαμπρός της και η νύφη της.

Ο κοσμήτορας του ιδιωτικού πανεπιστημίου Özyegin, ο Ατακάν Γιαλτσίν και η κόρη του έχασαν την ζωή τους, καθώς και ο διάσημος νευρολόγος Αχμέτ Τσετίζ, η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά.

Πολλά παιδιά, ο αριθμός τους είναι ακόμη άγνωστος, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών, όπως η νεαρή 10χρονη κολυμβήτρια της Fenerbahçe της Κωνσταντινούπολης Βέντια Νιλ Απάκ, που πέθανε μαζί με τη μητέρα της. Ή οι ξάδερφοι Κεμάλ και Ατλας Τοκτσάν, 8 και 5 ετών, που πέθαναν μαζί με τους πατέρες τους.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Fenerbahçe ανακοίνωσε τον θάνατο της συζύγου και της κόρης του προέδρου του τοπικού συλλόγου φιλάθλων. Η Galatasaray επιβεβαίωσε τον θάνατο πρώην μέλους της ομάδας κωπηλασίας, της συζύγου του και της κόρης του.

Μέχρι τώρα, περί τα 20 θύματα δεν έχουν αναγνωρισθεί.

