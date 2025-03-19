Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και κύριος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, δήλωσε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την προφυλάκισή του την Τετάρτη ότι ο τουρκικός λαός θα δώσει την απαραίτητη απάντηση στα «ψέματα, τις συνωμοσίες και τις παγίδες» εναντίον του.

Ο Ιμάμογλου μοιράστηκε το χειρόγραφο μήνυμα στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) λίγες ώρες μετά την προφυλάκισή του με κατηγορίες για διαφθορά και βοήθεια σε τρομοκρατική οργάνωση, γεγονός που προκάλεσε διαμαρτυρίες και επικρίσεις από την αντιπολίτευση.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ιμάμογλου αναφέρει: «Ο λαός μας θα δώσει την απαραίτητη απάντηση στα ψέματα, τις συνωμοσίες, τις παγίδες, αυτούς που καταπατούν τα λαϊκά δικαιώματα και αυτούς που κλέβουν τη βούληση του λαού. Εμπιστεύομαι τον Θεό και μετά στο έθνος μας. Με εκτίμηση».

Σημειώνεται ότι ο Ιμάμογλου και οι άλλοι συλληφθέντες θα παραμείνουν υπό αστυνομική κράτηση για 4 ημέρες, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του πρακτορείου APA στην Κωνσταντινούπολη επικαλούμενος το CNN TÜRK. Η κίνηση της σύλληψης έρχεται μία ημέρα αφότου οι τουρκικές αρχές ανακάλεσαν το πτυχίο του Ιμάμογλου, για να τον εμποδίσουν να κατέβει στις εκλογές ως αντίπαλος του Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της Τουρκίας και θεωρείται φαβορί για την προεδρία. Πέρυσι, κέρδισε τον εκλεκτό υποψήφιο του Ερντογάν για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης και την Κυριακή επρόκειτο να οριστεί υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP, της κύριας ομάδας της αντιπολίτευσης.

Με την είδηση της σύλληψης, οι αγορές υπέστησαν σοκ. Ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης της Τουρκίας σημειώνει πτώση άνω του 6%. Παράλληλα, και η λίρα αποδυναμώθηκε έως και 12,7% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, σε ιστορικό χαμηλό.

Ο Ιμάμογλου τέθηκε υπό κράτηση νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του και είναι ένα από τα περίπου 100 άτομα που κρατούνται στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη, δωροδοκία και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο περιφερειάρχες της Κωνσταντινούπολης, και οι δύο από το κόμμα του Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος κατήγγειλε με μήνυμά του τη σύλληψή του, κατηγορώντας τις αρχές πως χρησιμοποιούν την αστυνομία, ως «όπλο», ενώ και το κόμμα του χαρακτήρισε αβάσιμες της κατηγορίες, λέγοντας πως είναι «πολιτικά υποκινούμενες».

Παράλληλα, το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης επέβαλε τετραήμερη απαγόρευση διαδηλώσεων και διαμαρτυριών, ενώ έκλεισε πολλούς δρόμους γύρω από το αστυνομικό τμήμα όπου πιθανότατα θα οδηγηθεί ο Ιμάμογλου, σε μια κίνηση που δείχνει πως θέλει να εμποδίσει τον ξεσηκωμό του λαού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το NTV, οι τουρκικές αρχές περιόρισαν ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των X, WhatsApp και TikTok.

Αντιδρώντας στη σύλληψη του στελέχους του, το CHP κατήγγειλε «απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του επόμενου προέδρου μας».

Ο Ερντογάν αποκτά δύναμη ενώ πέφτει η δημοτικότητά του

Η σύλληψη του Ιμάμογλου ήρθε μετά από τις πολυετείς νομικές μάχες εναντίον του. Ήδη, αντιμετωπίζει πολλαπλές αγωγές, η σοβαρότερη από τις οποίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης άνω των επτά ετών και απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος.

Η νίκη του το 2019 στην Κωνσταντινούπολη -μια πόλη με περισσότερους από 15 εκατομμύρια κατοίκους, την οποία κάποτε κυβερνούσε ο Ερντογάν- ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για το κυβερνών κόμμα AK του προέδρου.

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές έχουν οριστεί επισήμως για το 2028, ωστόσο, για να είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξανά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, θα πρέπει ή να γίνει αναθεώρηση του τουρκικού Συντάγματος, ή να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας πίεσης και καταστολής στελεχών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών και επικριτικών της κυβέρνησης, ενώ υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο είχε συλληφθεί και ο Ουμίτ Οζντάγκ, ηγέτης ενός μικρού εθνικιστικού κόμματος και σφοδρού επικριτή του Ερντογάν.

Όπως τονίζει το Bloomberg, η σύλληψη του Ιμάμογλου σηματοδοτεί την εμβάθυνση της πολιτικής κρίσης στη χώρα και έρχεται την ώρα που ο Ερντογάν έχει εδραιώσει την εξουσία του στο δικαστικό σώμα, τα μέσα ενημέρωσης και τις δυνάμεις ασφαλείας.

Αντίθετα, με τη δύναμη που έχει αποκτήσει ο Ερντογάν, ο λαός, με φόντο και τον μεγάλο πληθωρισμό, έχει στραφεί προς το CHP, το οποίο κατέχει πλέον την εξουσία στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Και αυτό απειλεί το μέλλον του Τούρκου προέδρου.

Κόσμος στους δρόμους

Στο μεταξύ, κόσμος έχει βγει στους δρόμους στην Τουρκία για να διαδηλώσει κατά της σύλληψης του Ιμάμογλου, παρά το γεγονός ότι οι αρχές της Κωνσταντινούπολης έκλεισαν δρόμους στην πόλη και απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις για τέσσερις ημέρες.

Η Τουρκία περιόρισε την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου

Πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες ανταλλαγής σύντομων μηνυμάτων είναι μόνο μερικώς λειτουργικά στην Τουρκία από τη στιγμή που συνελήφθη ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

Πολλοί Τούρκοι ανέφεραν περιορισμούς στα X, YouTube, Instagram, TikTok, Whatsapp, Signal, Telegram και σε άλλες υπηρεσίες.

Μπαχτσελί: Το να αποκαλείται η σύλληψη του Ιμάμογλου «πραξικόπημα» αποτελεί ένδειξη «πολιτικού εκφυλισμού»

Ο κυριότερος πολιτικός σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η δικαιοσύνη της χώρας είναι ανεξάρτητη, σε δηλώσεις του μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), ανέφερε σε δήλωσή του ότι το να αποκαλείται η σύλληψη του Ιμάμογλου «πραξικόπημα» αποτελεί ένδειξη «πολιτικού εκφυλισμού».

Οζγκούρ Οζέλ: Ο Ερντογάν αποβιβάστηκε από το τρένο της δημοκρατίας και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε απομακρυνθεί από τη δημοκρατία ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, (CHP), αντιδρώντας στη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος του CHP για την προεδρία στις επόμενες εκλογές του 2028.

«Η δημοκρατία ήταν ένα τρένο και ο Ταγίπ Ερντογάν επιβιβαζόταν σε αυτό μόνο όσο τον βόλευε. Τώρα, αυτός αποβιβάστηκε από αυτό το τρένο και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών», δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκούρ Οζέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

