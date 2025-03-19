Η σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τον σεβασμό στις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

«Πριν μερικές ημέρες, στις εργασίες της Συνόδου του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40 στη Σόφια, είχα εισηγηθεί και υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Σώμα ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη προστασίας της αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών θεσμών, με αφορμή τις δικαστικές διώξεις σε βάρος του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι σημερινές εξελίξεις με τη σύλληψη του κ. Ιμάμογλου και δεκάδων συνεργατών του επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας και εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό στις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ.Αγγελούδης, ο οποίος προ ημερών είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Ιμάμογλου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, που διεξήχθη στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

